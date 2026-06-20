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Головна Економіка Права споживачів у супермаркетах АТБ: чи потрібно показувати вміст сумки

Права споживачів у супермаркетах АТБ: чи потрібно показувати вміст сумки

Ua ru
Дата публікації: 20 червня 2026 17:35
Перевірка особистих речей: яку вимогу охоронців в АТБ необхідно ігнорувати
Супермаркет АТБ у Києві. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

У відвідувачів супермаркетів АТБ можуть траплятися неприємні ситуації, пов'язані з порушенням прав. Наприклад, коли охоронці звертаються до покупців із проханням показати вміст особистої сумки чи рюкзака. Водночас такі дії з боку працівників мережі неприпустимі.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на "Телеграф".

Що заборонено робити охоронцям

Якщо працівник служби охорони супермаркету запідозрив крадіжку з боку споживача, йому заборонено вимагати від людини розкриття вмісту особистої сумки. Подібна ситуація повинна супроводжуватися зверненням до підтримки АТБ.

Постраждалим необхідно розповісти всі обставини інциденту, а саме адресу супермаркету, дату і час порушення, контакти для зворотного зв'язку. Так само охороні заборонено затримувати відвідувача магазину силоміць.

Однак адміністрація закладу може викликати приватну службу охорони, яка має повноваження застосувати силу для затримання людини до приїзду співробітників поліції.

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Хто платить за вкрадений товар в АТБ

Раніше ми розповідали, кому доводиться компенсувати вкрадений споживачами товар. Касирка одного з супермаркетів зазначила, що часто витрати перекладають на працівників, зокрема продавців-консультантів.

Вартість продукції стягують з заробітної плати касирів, однак подібна практика застосовується не завжди, а сума залежить від ціни товару. Плюс грошового відшкодування можуть взагалі не вимагати, тож універсальної відповіді на питання немає.

Раніше Новини.LIVE писали, де в Україні відкривали супермаркети АТБ зеленого кольору. У 2018 році мережа розпочала експериментальний проєкт під назвою "АТБ-Express". Ці заклади працювали у Запоріжжі та Дніпрі, однак з часом їх закрили, а від масштабування відмовилися.

Також Новини.LIVE розповідали, про яке негласне правило на касі не знають більшість покупців. Касири АТБ часто просять відвідувачів класти на стрічку вагові товари першими або останніми. Це дозволяє дотримуватися норми швидкості сканування продукції та зберегти премії.

АТБ охорона супермаркет
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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