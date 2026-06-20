Проверка личных вещей: какое требование охранников в АТБ нужно игнорировать

Супермаркет АТБ в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

У посетителей супермаркетов АТБ могут возникать неприятные ситуации, связанные с нарушением прав. Например, когда охранники обращаются к покупателям с просьбой показать содержимое личной сумки или рюкзака. При этом такие действия со стороны сотрудников сети недопустимы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Телеграф".

Что запрещено делать охранникам

Если сотрудник службы охраны супермаркета заподозрил покупателя в краже, ему запрещено требовать от человека раскрытия содержимого личной сумки. В подобной ситуации необходимо обратиться в службу поддержки АТБ.

Пострадавшим необходимо рассказать все обстоятельства инцидента, а именно адрес супермаркета, дату и время нарушения, контакты для обратной связи. Также охране запрещено задерживать посетителя магазина силой.

Однако администрация заведения может вызвать частную службу охраны, которая имеет полномочия применить силу для задержания человека до прибытия сотрудников полиции.

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Кто платит за украденный товар в АТБ

Ранее мы рассказывали, кому приходится компенсировать украденный потребителями товар. Кассир одного из супермаркетов отметила, что зачастую расходы перекладывают на сотрудников, в частности продавцов-консультантов.

Стоимость продукции взыскивают с заработной платы кассиров, однако подобная практика применяется не всегда, а сумма зависит от цены товара. Кроме того, денежного возмещения могут вообще не требовать, поэтому универсального ответа на этот вопрос нет.

Ранее Новини.LIVE писали о том, где в Украине открывали супермаркеты АТБ зеленого цвета. В 2018 году сеть запустила экспериментальный проект под названием "АТБ-Express". Эти магазины работали в Запорожье и Днепре, однако со временем их закрыли, а от расширения отказались.

Также Новини.LIVE рассказывали, о каком негласном правиле на кассе не знают большинство покупателей. Кассиры АТБ часто просят посетителей класть на ленту весовые товары первыми или последними. Это позволяет соблюдать норму скорости сканирования продукции и сохранить премии.