Зеленые супермаркеты АТБ: где открывали нетипичные магазины и чем они отличались (видео)

Супермаркет "АТБ-Express". Фото: кадры из видео. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы привыкли к двум форматам супермаркетов АТБ — с синим и черным фасадом. Однако в свое время сеть открыла три экспериментальных магазина в Днепре и Запорожье, которые отличались цветовой гаммой. Они предполагали расширенный ассортимент товаров и услуг для посетителей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что известно о "зеленых" АТБ.

Где открыли "зеленые" АТБ в Украине

По состоянию на 2026 год в Украине функционируют магазины сети черного и синего цветов. Однако в 2018 году проходило тестирование экспериментальных магазинов "АТБ-Express" с фасадами зеленого цвета.

Согласно информации на официальном сайте сети, концепцию разработали специально для городских спальных районов, а в качестве локаций для размещения выбрали Запорожье и Днепр. Всего открыли три магазина, после чего компания приняла решение отказаться от "магазинов у дома".

"Тестирование будет проходить до конца 2018 года. После качественного и количественного анализа всех показателей деятельности торговой точки компания примет решение о внедрении новой концепции в существующую практику", — отметили на сайте.

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Чем отличались "зеленые" АТБ

Экспериментальные супермаркеты предполагали расширенный ассортимент продукции и дополнительные услуги, которых не было даже в "черных" магазинах. Заведения "АТБ-Express" могли похвастаться:

холодильным и морозильным оборудованием последнего поколения;

новейшей системой освещения, утепления и отопления;

новыми отделами, а именно "Свежая выпечка", "Свежее мясо" и "Разливное пиво";

улучшенным ассортиментом зелени и салатов;

автоматами для приготовления свежего сока.

Еще одно нововведение — расположение касс: они не были проходными, а располагались у выхода из торгового зала, возле стены. Несмотря на довольно положительные показатели деятельности, компания отказалась от новой концепции и оставила только супермаркеты синего и черного цветов.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали о том, кто должен платить за украденный товар в АТБ. Сотрудница супермаркета рассказала, что обычно расходы перекладывают на кассиров, однако это происходит не всегда и зависит от стоимости утраченной продукции.

Также Новини.LIVE рассказывали, что происходит с ценами на куриные яйца в АТБ и других супермаркетах Украины. Востребованный продукт резко подешевел в июне 2026 года. В некоторых магазинах десяток обойдется потребителям менее чем в 30 грн.