Таких цен на яйца украинцы давно не видели: что происходит в супермаркетах

Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В украинских супермаркетах продолжают падать цены на популярный продукт. Речь идет о куриных яйцах, средняя стоимость которых опустилась ниже 70 грн за упаковку. Мы выяснили, сколько минимально потребители должны заплатить за десяток по состоянию на вторник, 16 июня.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на яйца в супермаркетах.

Сколько стоит упаковка яиц

По данным Минфина, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 колеблется в диапазоне 62,60-68,36 грн по состоянию на середину июня 2026 года. Для сравнения: за 10 дней до этого показатель находился на уровне 73,66 грн. Индекс потребительских цен на продукт составил 91,40%, то есть яйца подешевели на 8,60% по сравнению с маем.

Мы проверили официальные интернет-магазины популярных в Украине сетей и выяснили, какую минимальную сумму должны заплатить потребители за упаковку яиц. Результат оказался таким во вторник, 16 июня:

Варус — 49,90 грн (39,90 грн со скидкой);

АТБ — 50,90 грн (было 55,80 грн);

Новус — 55,49 грн (было 55,99 грн);

Сільпо — 52,49 грн (было 58,79 грн);

Фора — 59,90 грн (51,90 грн со скидкой);

Ашан — 61 грн (было 66,10 грн);

Метро — 65 грн (ранее 75 грн);

МегаМаркет — 67 грн (ранее 75 грн).

Минимальная стоимость упаковки куриных яиц в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Немало сэкономить удастся на продукте, продаваемом поштучно. В некоторых супермаркетах стоимость одного десятка составит менее 30 грн. Так, в Варусе установили цену 2,49 грн/шт. (2,99 грн без скидки), в Ашане — 2,70 грн/шт., в Форе — 3,32 грн/шт., в АТБ — 3,55 грн/шт. (по состоянию на 15 июня).

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Что случилось с ценниками в АТБ

Ранее мы рассказывали, что посетителей супермаркетов АТБ удивили нововведением: большинство белых ценников, к которым привыкли покупатели, заменили на красные. Однако традиционно такой цвет использовался для обозначения акций и распродаж.

Теперь потребители жалуются, что не могут быстро понять, бросив взгляд на полки, какие товары продаются со скидкой. Приходится вникать в текст на ценнике, дабы узнать, действует ли акционное предложение. Это создает неудобства, например, существенно увеличивает среднее время пребывания в магазине.

Ранее Новини.LIVE писали, что в чеках Сільпо потребители заметили плату за "сервисные услуги". Представители сети супермаркетов объяснили, что входит в платеж в размере 9 грн. Это своеобразный сбор за обслуживание при оформлении самовывоза.

Также Новини.LIVE рассказывали, чем отличаются белые и коричневые куриные яйца в супермаркетах Украины. На качество продукта цвет скорлупы вообще не влияет. Поскольку оттенок определяется генетикой: белые куры несут белые яйца, и наоборот.