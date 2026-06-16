Таких цін на яйця українці давно не бачили: що відбувається в супермаркетах

Курячі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В українських супермаркетах продовжують падати ціни на популярний продукт. Йдеться про курячі яйця, середня вартість яких опустилася нижче 70 грн за упаковку. Ми дізналися, скільки мінімально споживачі повинні заплатити за десяток станом на вівторок, 16 червня.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на яйця в супермаркетах.

Скільки коштує упаковка яєць

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 коливається в діапазоні 62,60-68,36 грн станом на середину червня 2026 року. Для порівняння, за 10 днів до цього показник перебував на рівні 73,66 грн. Індекс споживчих цін на продукт склав 91,40%, тобто яйця подешевшали на 8,60% відносно травня.

Ми перевірили офіційні онлайн-магазини популярних в Україні мереж і з’ясували, які мінімальні суми повинні заплатити споживачі за упаковку яєць. Результат виявився таким у вівторок, 16 червня:

Варус — 49,90 грн (39,90 грн зі знижкою);

АТБ — 50,90 грн (було 55,80 грн);

Новус — 55,49 грн (було 55,99 грн);

Сільпо — 52,49 грн (було 58,79 грн);

Фора — 59,90 грн (51,90 грн зі знижкою);

Ашан — 61 грн (було 66,10 грн);

Метро — 65 грн (було 75 грн);

МегаМаркет — 67 грн (було 75 грн).

Мінімальна вартість упаковки курячих яєць у супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Чимало заощадити вдасться на поштучному продукті. В деяких супермаркетах вартість одного десятка вийде менше 30 грн. Так, у Варусі встановили ціну 2,49 грн/шт. (2,99 грн без знижки), в Ашані — 2,70 грн/шт., у Форі — 3,32 грн/шт., в АТБ — 3,55 грн/шт. (станом на 15 червня).

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Що стало з цінниками в АТБ

Раніше ми розповідали, що відвідувачів супермаркетів АТБ здивували нововведенням: більшість білих цінників, до яких звикли покупці, замінили червоними. Однак традиційно такий колір використовували для позначення акцій та розпродажів.

Тепер споживачі скаржаться, що не можуть швидко зрозуміти, кинувши оком на полиці, які товари віддають зі знижкою. Доводиться вчитуватися в текст на ціннику, аби дізнатися, чи діє акційна пропозиція. Це створює незручності, наприклад, суттєво збільшує середній час перебування в магазині.

Раніше Новини.LIVE писали, що в чеках Сільпо споживачі помітили плату за "сервісні послуги". Представники мережі супермаркетів пояснили, що входить у платіж розміром 9 грн. Це своєрідне стягнення за обслуговування при оформленні самовивозу.

Також Новини.LIVE розповідали, чим відрізняються білі та коричневі курячі яйця в супермаркетах України. На якість продукту колір шкаралупи взагалі не впливає. Оскільки відтінок формується завдяки генетиці: білі кури несуть білі яйця, і навпаки.