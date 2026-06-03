Ціни в супермаркетах просто космос: який овоч різко подешевшав в Україні

Спаржа в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Супермаркети часто переписують ціни на товари, аби приваблювати споживачів. Однією з популярних в Україні овочевих рослин є спаржа — джерело вітамінів і просто вишуканий делікатес. Ми дізналися, що відбувається з вартістю цього продукту станом на початок червня 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує спаржа в Україні.

Знижки на спаржу в Сільпо

Ще наприкінці квітня 2026 року рослина залишалася недоступною для багатьох споживачів через високу ціну. Тоді кілограм коштував близько 600 грн у середньому. Для порівняння, у 2025-му показники в супермаркетах були на 20-25% нижчі, проте нестабільні погодні умови та курсові коливання призвели до дорожчання.

Водночас у магазинах встановили вигідні знижки. Ми відвідали один із київських Сільпо та дізналися, за скільки віддають пучок спаржі станом на початок червня. Ціни знизилися до такого рівня:

69,99 грн замість 199 грн — за 250 г;

119 грн замість 169 грн — за 250 г;

119 грн замість 247 грн — за 250 г;

164 грн замість 239 грн — за 350 г.

Ціни на спаржу в Сільпо. Фото: Новини.LIVE

Ціни на спаржу в супермаркетах

Чимало інших популярних супермаркетів в Україні встановили вигідні знижки на спаржу. Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини продуктових мереж і дізналися актуальну вартість рослини. Так, у Варусі пучок 250 г коштує всього 149,90 грн замість 169,90 грн (-12%). Водночас кілограм вагової спаржі обійдеться у 640 грн.

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Ціни в Новусі коливаються від 109 грн за 250 г до 229 грн за 450 г, а знижки встановлені в діапазоні 10-27%. Відвідувачі Ашану можуть придбати продукт за 109 грн (250 г) замість 118,60 грн або за 189 грн (450 г) замість 226,20 грн.

В Метро знижок немає, а вартість перебуває на рівні 134,16-399 грн. Фора пропонує купити спаржу за 119 грн замість 139 грн (250 г). Також можна віддати 189 грн за 350 г. У МегаМаркеті доведеться заплатити 201 грн за пучок вагою 250 г.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чи є різниця між коричневими та білими курячими яйцями. Загалом окрім кольору шкаралупи жодних відмінностей немає. Навіть ціни в супермаркетах однакові, хоча за кордоном коричневі яйця трохи дорожчі.

Також Новини.LIVE розповідали, де українцям купувати продукти дешевше в Польщі. Споживачам радять відвідувати дискаунтери — там ціни зазвичай нижчі завдяки оптимізації витрат. Ми дізналися, які супермаркети пропонують найбільшу вигоду.