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Главная Экономика В Украине резко упали цены на популярный продукт: что стоит на 60% меньше

В Украине резко упали цены на популярный продукт: что стоит на 60% меньше

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 17:12
Цены в супермаркетах просто космос: какой овощ резко подешевел в Украине
Спаржа в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Супермаркеты часто переписывают цены на товары, чтобы привлекать потребителей. Одним из популярных в Украине овощных растений является спаржа — источник витаминов и просто изысканный деликатес. Мы узнали, что происходит со стоимостью этого продукта по состоянию на начало июня 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит спаржа в Украине.

Скидки на спаржу в Сільпо

Еще в конце апреля 2026 года растение оставалось недоступным для многих потребителей из-за высокой цены. Тогда килограмм стоил около 600 грн в среднем. Для сравнения, в 2025-м показатели в супермаркетах были на 20-25% ниже, однако нестабильные погодные условия и курсовые колебания привели к удорожанию.

В то же время в магазинах установили выгодные скидки. Мы посетили один из киевских Сільпо и узнали, за сколько отдают пучок спаржи по состоянию на начало июня. Цены снизились до такого уровня:

  • 69,99 грн вместо 199 грн — за 250 г;
  • 119 грн вместо 169 грн — за 250 г;
  • 119 грн вместо 247 грн — за 250 г;
  • 164 грн вместо 239 грн — за 350 г.
Спаржа в Сільпо
Цены на спаржу в Сільпо. Фото: Новини.LIVE

Цены на спаржу в супермаркетах

Многие другие популярные супермаркеты в Украине установили выгодные скидки на спаржу. Мы промониторили официальные онлайн-магазины продуктовых сетей и узнали актуальную стоимость растения. Так, в Варусе пучок 250 г стоит всего 149,90 грн вместо 169,90 грн (-12%). В то же время килограмм весовой спаржи обойдется в 640 грн.

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Цены в Новусе колеблются от 109 грн за 250 г до 229 грн за 450 г, а скидки установлены в диапазоне 10-27%. Посетители Ашана могут приобрести продукт за 109 грн (250 г) вместо 118,60 грн или за 189 грн (450 г) вместо 226,20 грн.

В Метро скидок нет, а стоимость находится на уровне 134,16-399 грн. Фора предлагает купить спаржу за 119 грн вместо 139 грн (250 г). Также можно отдать 189 грн за 350 г. В МегаМаркете придется заплатить 201 грн за пучок весом 250 г.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, есть ли разница между коричневыми и белыми куриными яйцами. В целом кроме цвета скорлупы никаких различий нет. Даже цены в супермаркетах одинаковые, хотя за рубежом коричневые яйца немного дороже.

Также Новини.LIVE рассказывали, где украинцам покупать продукты дешевле в Польше. Потребителям советуют посещать дискаунтеры — там цены обычно ниже благодаря оптимизации расходов. Мы узнали, какие супермаркеты предлагают наибольшую выгоду.

спаржа супермаркет цены на продукты
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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