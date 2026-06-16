Сервісна послуга в чеках Сільпо: за що покупці додатково віддають гроші

Вхід до супермаркету Сільпо. Фото: Новини.LIVE

Чимало українців купують продукти в супермаркетах Сільпо через мобільний застосунок або сайт, оформлюючи самовивіз. Тобто корзину збирають працівники, а споживач лише забирає пакети на касі. Це зручно, оскільки суттєво економить час перебування в магазині. Однак за корисний сервіс доводиться платити.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на допис користувачки соціальної мережі Threads.

Що таке "сервісна послуга" в чеку

Українка вкотре замовила продукти в Сільпо та оформила самовивіз, однак побачила в електронному чеку додаткову опцію "Сервісна послуга". Вона припустила, що це чайові для збиральника продуктової корзини, які стали обов’язковим платежем замість добровільного внеску. Однак представники Сільпо пояснили деталі.

"Сервісний збір — це фіксована вартість обслуговування, яка автоматично додається при самовивозі. Вона покриває витрати на роботу сервісу та організацію процесу від оформлення до отримання замовлення, щоб забезпечувати зручний і якісний сервіс", — зазначили в Сільпо.

Водночас у коментарях думка людей розділилася. Дехто вважав, що сервісний збір одразу закладений у вартість товарів, оскільки ціни онлайн і при покупці в супермаркетах відрізняються на кілька гривень. Також люди зауважили, що кошти в розмірі 9 грн стягують давно — це не нововведення.

Читайте також:

Знижки на продукти в Сільпо

Замовляючи товари онлайн, можна заощадити не лише час, але й гроші. Мережа регулярно встановлює вигідні знижки на затребувані продукти. Ми промоніторили онлайн-магазин Сільпо і з’ясували, що віддають споживачам набагато дешевше у вівторок, 16 червня:

молоко згущене — 39,99 грн замість 72,49 грн (-45%);

кава зернова 1кг — 799 грн замість 1 399 грн (-43%);

олія оливкова — 599 грн замість 999 грн (-40%);

тунець — 76,99 грн замість 129 грн (-40%);

сир тертий — 59,90 грн замість 94,99 грн (-37%);

йогурт — 29,99 грн замість 46,99 грн (-36%);

вершки — 169 грн замість 239 грн (-29%).

В мобільному застосунку вказані всі актуальні акційні пропозиції від Сільпо. Однак варто врахувати, що самовивіз передбачає сплату сервісного збору, а доставка продуктів на адресу проживання — платежу за роботу кур’єра.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в супермаркетах АТБ відбулися суттєві зміни. Замість звичайних білих цінників на полицях з’явилися червоні, якими традиційно позначають акційний товар. Споживачам не сподобалося оновлення, оскільки стало важко розрізняти знижки.

Також Новини.LIVE розповідали, чим відрізняється імпортна сіль від української. Через дрібні кристалики смак відчувається менш насичено, тому для приготування страв потрібна більша кількість солі. Плюс ціни в супермаркетах суттєво варіюються.