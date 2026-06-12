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Головна Економіка Імпортна сіль у супермаркетах: чи дійсно менш солона і скільки коштує

Імпортна сіль у супермаркетах: чи дійсно менш солона і скільки коштує

Ua ru
Дата публікації: 12 червня 2026 12:34
Імпортна сіль в Україні: чи справді вона менш солона і що відбувається з цінами
Імпортна сіль у супермаркетах. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Під час повномасштабної війни попит на сіль в Україні покривають як місцеві виробники, так імпортна продукція. В супермаркетах можна знайти кам'яну, йодовану, морську сіль та спеціальні види. Не завадить дізнатися, чому імпортний товар на смак відрізняється від вітчизняного та що відбувається з цінами.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує українська та закордонна сіль.

Чи дійсно імпортна сіль менш солона

До повномасштабного вторгнення Росії практично всі потреби в Україні та навіть експорт покривало одне підприємство — "Артемсіль". Однак Соледар тимчасово окупували, а виробництво повністю припинилося ще в квітні 2022 року. Райони з найбагатшими копальнями стали зонами активних бойових дій.

Як результат, Україні довелося суттєво наростити імпорт продукту. Станом на 2026 рік видобуток здійснюється у Львівській області (Дрогобицька виварна) та на Закарпатті. Плюс деякі українські бренди випускають йодовану і морську сіль для щоденного споживання.

В супермаркетах відвідувачі можуть побачити великий вибір імпортного товару. В ефірі "Київ24" розповіли, чому смак завезеної солі відрізняється. Справа не в складі чи технології виварювання, просто розмір кристалів набагато менший — вони дрібні, легкі та пухкі, ніби сніжинки.

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Натомість "артемівська" кам’яна сіль, до якої звикли українці, довше розчинялася в їжі, а смак відчувався сильніше. Одна столова ложка імпортного продукту важить у середньому 22 г на противагу 33 г кам’яної. Тобто для отримання аналогічного ефекту необхідно додавати до страви на 30% більше солі.

Скільки коштує українська та імпортна сіль

Одразу після закриття "Артемсолі" ціни в супермаркетах виросли в 10 разів. Замість 9 грн за кілограм споживачам доводилося платити 90 грн. З часом вартість суттєво знизилася, хоча й не опустилася до рівня 2021 року.

Ми промоніторили кілька популярних онлайн-магазинів і дізналися, як відрізняються ціни на українську та імпортну сіль. В Сільпо 1 кг кухонної харчової солі коштує мінімум 13,19 грн, а виварний йодований продукт із Польщі — 19,99 грн.

У Варусі ціни стартують від 14,90 грн/кг за місцевий товар і доходять до 74,20 грн/500 г за імпортний. В Метро найдешевша українська сіль коштує 14,90 грн/кг, а мінімальна вартість закордонного продукту — 32,54 грн/750 г.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що відбувається з цінами на кабачки в Україні. Популярний овоч почав поступово дешевшати в червні 2026 року, хоча вартість залишається високою. В середньому супермаркети продають кабачки по 100 грн за кілограм.

Також Новини.LIVE розповідали, коли в Україні подешевшають овочі. Споживачам необхідно дочекатися появи продукції з відкритого ґрунту, що зазвичай відбувається на початку липня. Тоді ціни на городину впадуть до очікуваного рівня.

імпорт сіль ціни на продукти
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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