Цінами на кабачки вдалося здивувати: що відбувається в супермаркетах України

В супермаркетах подешевшали кабачки. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

В українських супермаркетах знизилися ціни на популярний продукт. Сезон кабачків традиційно починається в червні, тому завдяки появі овочів із відкритого ґрунту середня вартість впала. Ми дізналися, скільки мінімально повинні заплатити споживачі станом на вівторок, 9 червня.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на кабачки в Україні.

Скільки коштують кабачки в червні

На початку літа сподіватися на низькі ціни в супермаркетах не варто: сезон лише розпочався, тому масове завезення продукту нового врожаю відбудеться ближче до кінця місяця. Однак позитивні зрушення на ринку вже відбулися. З іншого боку, холодна весняна погода негативно вплинула на вирощування багатьох овочів.

Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини популярних в Україні мереж супермаркетів і з’ясували, яку мінімальну вартість встановили за кілограм кабачків. Результат виявився таким:

Метро — 89 грн/кг;

Ашан — 93,40 грн/кг;

АТБ — 93,49 грн/кг;

Варус — 93,50 грн/кг;

Новус — 94,99 грн/кг;

МегаМаркет — 100 грн/кг;

Фора — 109 грн/кг;

Сільпо — 115 грн/кг.

Ціни на кабачки в Україні. Фото: скриншот

Що буде з цінами на овочі влітку

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів у ефірі Новини.LIVE, що буде з цінами на овочі борщового набору протягом літнього періоду. За словами експерта, більшість затребуваних продуктів подешевшають найближчим часом.

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Дійсно, несприятливі погодні умови дещо відтермінували збір врожаю з відкритого ґрунту, однак дефіциту улюблених овочі не станеться. Коли асортимент супермаркетів поповниться цьогорічними помідорами, капустою, картоплею, огірками тощо, вартість суттєво знизиться.

З іншого боку, цінники доведеться переписати, якщо порівняти з аналогічним періодом 2025 року. Показники виростуть через темпи інфляції, дорожчання електроенергії та логістики, зростання собівартості та супутні фактори.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чи платять касири АТБ за вкрадений товар. Працівниця супермаркету підтвердила, що з зарплати дійсно можуть стягувати кошти на відшкодування. Проте касири не завжди оплачують викрадену продукцію з власної кишені.

Також Новини.LIVE розповідали, що відбувається з цінами на яйця в супермаркетах. Українські мережі суттєво знизили вартість популярного продукту з огляду на велику ринкову пропозицію. В АТБ одне яйце коштувало близько 3 грн станом на початок червня 2026 року.