Ценами на кабачки получилось удивить: что происходит в супермаркетах Украины

В супермаркетах подешевели кабачки. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В украинских супермаркетах снизились цены на популярный продукт. Сезон кабачков традиционно начинается в июне, поэтому благодаря появлению овощей из открытого грунта средняя стоимость упала. Мы узнали, сколько минимально должны заплатить потребители по состоянию на вторник, 9 июня.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на кабачки в Украине.

Сколько стоят кабачки в июне

В начале лета надеяться на низкие цены в супермаркетах не стоит: сезон только начался, поэтому массовая поставка продукта нового урожая состоится ближе к концу месяца. Однако положительные сдвиги на рынке уже произошли. С другой стороны, холодная весенняя погода негативно повлияла на выращивание многих овощей.

Мы промониторили официальные онлайн-магазины популярных в Украине сетей супермаркетов и выяснили, какую минимальную стоимость установили за килограмм кабачков. Результат оказался таким:

Метро — 89 грн/кг;

Ашан — 93,40 грн/кг;

АТБ — 93,49 грн/кг;

Варус — 93,50 грн/кг;

Новус — 94,99 грн/кг;

МегаМаркет — 100 грн/кг;

Фора — 109 грн/кг;

Сільпо — 115 грн/кг.

Цены на кабачки в Украине. Фото: скриншот

Что будет с ценами на овощи летом

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал в эфире Новини.LIVE, что будет с ценами на овощи борщевого набора в течение летнего периода. По словам эксперта, большинство востребованных продуктов подешевеют в ближайшее время.

Читайте также:

Действительно, неблагоприятные погодные условия немного задержали сбор урожая с открытого грунта, однако дефицита любимых овощей не будет. Когда ассортимент супермаркетов пополнится помидорами, капустой, картофелем, огурцами и т. д. урожая этого года, стоимость существенно снизится.

С другой стороны, ценники придется переписать, если сравнивать с аналогичным периодом 2025 года. Показатели вырастут из-за темпов инфляции, подорожания электроэнергии и логистики, роста себестоимости и сопутствующих факторов.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, платят ли кассиры АТБ за украденный товар. Работница супермаркета подтвердила, что из зарплаты действительно могут взимать деньги на возмещение. Однако кассиры не всегда оплачивают похищенную продукцию из собственного кармана.

Также Новини.LIVE рассказывали, что происходит с ценами на яйца в супермаркетах. Украинские сети существенно снизили стоимость популярного продукта ввиду большого рыночного предложения. В АТБ одно яйцо стоило около 3 грн по состоянию на начало июня 2026 года.