Яйца по низким ценам в супермаркетах: сколько минимально стоит упаковка

Куриные яйца в супермаркете АТБ. Фото: Новини.LIVE

В Украине резко упали цены на куриные яйца. Большинство супермаркетов переписали стоимость востребованного продукта ввиду повышенного уровня предложения. Четкая нисходящая тенденция началась примерно после Пасхи, когда завершился период активного спроса.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на яйца в супермаркетах Украины по состоянию на 5 июня 2026 года.

Цены на куриные яйца в Украине

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 доходит до 73,66 грн. Индекс потребительских цен в июне составил 94,47%, то есть продукт подешевел на 5,53% по сравнению с маем. Это доказывают показатели в супермаркетах: фасованные и поштучные яйца действительно стоят гораздо меньше.

Мы промониторили официальные онлайн-магазины популярных сетей и узнали, сколько минимально должны заплатить потребители за упаковку яиц в начале июня. Результат оказался таким:

Варус — 49,90 грн (39,90 грн со скидкой);

АТБ — 55,80 грн (49,90 грн со скидкой);

Новус — 55,99 грн;

Сільпо — 58,79 грн;

Фора — 60,90 грн (49,90 грн со скидкой);

Ашан — 66,10 грн;

Метро — 75 грн;

МегаМаркет — 75 грн.

Минимальная стоимость куриных яиц в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Отдельно стоит упомянуть поштучные яйца, которые тоже подешевели. В АТБ установили цену 3,19 грн/шт., в Варусе — 2,99 грн/шт. (со скидкой — 2,69 грн), в Ашане — 3,10 грн/шт., в Форе — 3,03 грн/шт., в МегаМаркете — 5 грн/шт.

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Чем отличаются белые и коричневые яйца

Ранее мы рассказывали, существует ли ощутимая разница между белыми и коричневыми яйцами. С точки зрения пользы, качества или питательности различий нет, поскольку цвет скорлупы связан только с породой птицы.

"Птицы с белыми перьями и белыми мочками ушей несут белые яйца. Куры с рыжими перьями и красными мочками несут коричневые яйца. Это чистая генетика: не диета, не условия содержания, не качество яйца", — рассказали на YouTube-канале "История на тарелке".

Коричневый пигмент образуется благодаря веществу под названием протопорфирин-9. Некоторые породы кур несут светло-зеленые, голубые и бордовые яйца, однако качественной разницы между ними нет. В то же время такой продукт может стоить дороже из-за нетипичного оттенка скорлупы.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, чем отличаются супермаркеты АТБ с черными и синими фасадами. Черные магазины — модернизированные, имеют широкий ассортимент товаров и дополнительные сервисы. А синие открывали первыми, поэтому они меньше по площади.

Также Новини.LIVE рассказывали, где украинцам в Польше покупать продукты для экономии. Стоит обратить внимание на дискаунтеры — магазины с низкими ценами. Выгоды для потребителей удается достигать благодаря оптимизации расходов.