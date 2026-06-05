Яйця за низькими цінами в супермаркетах: скільки мінімально коштує упаковка

Курячі яйця в супермаркеті АТБ. Фото: Новини.LIVE

В Україні різко впали ціни на курячі яйця. Більшість супермаркетів переписали вартість затребуваного продукту з огляду на підвищений рівень пропозиції. Чітка низхідна тенденція почалася приблизно після Великодня, коли завершився період активного попиту.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на яйця в супермаркетах України станом на 5 червня 2026 року.

Ціни на курячі яйця в Україні

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 доходить до 73,66 грн. Індекс споживчих цін у червні склав 94,47%, тобто продукт подешевшав на 5,53% порівняно з травнем. Це доводять показники в супермаркетах: фасовані та поштучні яйця дійсно коштують набагато менше.

Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини популярних мереж і дізналися, скільки мінімально повинні заплатити споживачі за упаковку яєць на початку червня. Результат виявився таким:

Варус — 49,90 грн (39,90 грн зі знижкою);

АТБ — 55,80 грн (49,90 грн зі знижкою);

Новус — 55,99 грн;

Сільпо — 58,79 грн;

Фора — 60,90 грн (49,90 грн зі знижкою);

Ашан — 66,10 грн;

Метро — 75 грн;

МегаМаркет — 75 грн.

Мінімальна вартість курячих яєць у супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Окремо варто згадати поштучні яйця, які теж подешевшали. В АТБ встановили ціну 3,19 грн/шт., у Варусі — 2,99 грн/шт. (зі знижкою — 2,69 грн), в Ашані — 3,10 грн/шт., у Форі — 3,03 грн/шт., у МегаМаркеті — 5 грн/шт.

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Чим відрізняються білі та коричневі яйця

Раніше ми розповідали, чи існує відчутна різниця між білими та коричневими яйцями. З точки зору користі, якості чи поживності відмінностей немає, оскільки колір шкаралупи пов'язаний тільки з породою птиці.

"Птиці з білим пір'ям і білими мочками вух несуть білі яйця. Кури з рудим пір'ям і червоними мочками несуть коричневі яйця. Це чиста генетика: не дієта, не умови утримання, не якість яйця", — розповіли на YouTube-каналі "Історія на тарілці".

Коричневий пігмент утворюється завдяки речовині під назвою протопорфірин-9. Деякі породи курей несуть світло-зелені, блакитні та бордові яйця, однак якісної різниці між ними немає. Водночас такий продукт може коштувати дорожче через нетиповий відтінок шкаралупи.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чим відрізняються супермаркети АТБ з чорними та синіми фасадами. Чорні магазини — модернізовані, мають широкий асортимент товарів і додаткові сервіси. А сині відкривали першими, тому вони менші за площею.

Також Новини.LIVE розповідали, де українцям у Польщі купувати продукти для економії. Варто звернути увагу на дискаунтери — магазини з низькими цінами. Вигоди для споживачів вдається досягати завдяки оптимізації витрат.