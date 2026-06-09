Кассирам в АТБ приходится платить за украденные товары: сколько взимают с зарплаты

Супермаркет АТБ в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Работая на кассе в АТБ, могут возникать неприятные ситуации, связанные с покупателями. Нередко потребители выносят из супермаркета какой-то продукт тайком, "забывая" заплатить. Оказывается, в случае кражи ответственность часто перекладывают на сотрудников, в частности кассиров.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на публикацию в социальной сети Reddit.

Платят ли кассиры АТБ за украденный товар

Сотрудница супермаркета опубликовала в Reddit пост, предложив пользователям портала задать несколько вопросов, которые касаются АТБ. Читатель с ником ChezZar_DW решил узнать, взимают ли с заработной платы кассиров стоимость украденного товара. Девушка ответила, что такая практика существует.

Ответственность за преступление покупателя нередко перекладывают на продавца — кассирам приходится отдавать часть дохода, чтобы компенсировать недостачу. Сумма взыскания зависит от того, сколько недосчитали в кассе. В то же время бывают случаи, когда деньги не забирают.

Ответ кассира АТБ на вопрос в Reddit. Фото: скриншот

Законно ли штрафовать кассиров

Согласно статье 130 Кодекса законов о труде, сотрудники несут материальную ответственность за ущерб, причиненный предприятию, только вследствие нарушения возложенных на них трудовых обязанностей. А финансовые потери, входящие в категорию нормального производственно-хозяйственного риска, не предусматривают никаких взысканий.

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Иными словами, в большинстве случаев штрафовать кассиров за похищенный третьими лицами товар является незаконным действием руководства. Ведь в их должностные обязанности входит обслуживание покупателей, проведение расчетов и работа в зале. За безопасность отвечает служба охраны.

Полная/частичная материальная компенсация возможна только тогда, когда нарушение произошло по вине/по причине бездействия конкретного работника или касалось имущества, официально переданного под его ответственность. Работодатель должен доказать прямую причинную связь между кассиром и нанесенным ущербом.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько зарабатывают охранники в АТБ и Сільпо. Мы нашли несколько объявлений от компаний о поиске сотрудников по состоянию на начало июня 2026 года. Обещанный доход варьируется в зависимости от города и начинается от 17 700 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, что происходит с ценами на куриные яйца в супермаркетах. Большинство сетей снизили стоимость востребованного продукта. В АТБ поштучные яйца стоили около 3 грн/шт. — это вдвое меньше показателя несколько месяцев назад.