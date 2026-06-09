Касирам в АТБ доводиться платити за вкрадені товари: скільки стягують з зарплати

Хто платить за вкрадений товар: працівниця АТБ розставила крапки над "і"
Працюючи на касі в АТБ, можуть виникати неприємні ситуації, пов’язані з покупцями. Нерідко споживачі виносять з супермаркету якийсь продукт потайки, "забуваючи" заплатити. Виявляється, в разі крадіжки відповідальність часто перекладають на працівників, зокрема касирів.
Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на публікацію в соціальній мережі Reddit.
Чи платять касири АТБ за вкрадений товар
Співробітниця супермаркету опублікувала в Reddit пост, запропонувавши користувачам порталу задати кілька питань, які стосуються АТБ. Читач із ніком ChezZar_DW вирішив дізнатися, чи стягують з заробітної плати касирів вартість вкраденого товару. Дівчина відповіла, що така практика існує.
Відповідальність за злочин покупця нерідко перекладають на продавця — касирам доводиться віддавати частину доходу, аби компенсувати нестачу. Сума стягнення залежить від того, скільки недорахували в касі. Водночас бувають випадки, коли гроші не забирають.
Чи законно штрафувати касирів
Згідно зі статтею 130 Кодексу законів про працю, співробітники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, тільки внаслідок порушення покладених на них трудових обов'язків. А фінансові втрати, що входять до категорії нормального виробничо-господарського ризику, не передбачають жодних стягнень.
Іншими словами, в більшості випадків штрафувати касирів за викрадений третіми особами товар є незаконною дією керівництва. Адже до їх посадових обов’язків входить обслуговування покупців, проведення розрахунків і робота в залі. Натомість за безпеку відповідає служба охорони.
Повна/часткова матеріальна компенсація можлива лише тоді, коли порушення сталося з вини/через бездіяльність конкретного працівника або стосувалося майна, офіційно переданого під його відповідальність. Роботодавець має довести прямий причинний зв'язок між касиром і нанесеною шкодою.
Що ще варто знати українцям
Раніше Новини.LIVE писали, скільки заробляють охоронники в АТБ і Сільпо. Ми знайшли кілька оголошень від компаній про пошук працівників станом на початок червня 2026 року. Обіцяний дохід варіюється залежно від міста і починається від 17 700 грн.
Також Новини.LIVE розповідали, що відбувається з цінами на курячі яйця в супермаркетах. Більшість мереж знизили вартість затребуваного продукту. В АТБ поштучні яйця коштували близько 3 грн/шт. — це вдвічі менше показника кілька місяців тому.