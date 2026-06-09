Касирам в АТБ доводиться платити за вкрадені товари: скільки стягують з зарплати

Супермаркет АТБ в Києві. Фото: Новини.LIVE

Працюючи на касі в АТБ, можуть виникати неприємні ситуації, пов’язані з покупцями. Нерідко споживачі виносять з супермаркету якийсь продукт потайки, "забуваючи" заплатити. Виявляється, в разі крадіжки відповідальність часто перекладають на працівників, зокрема касирів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на публікацію в соціальній мережі Reddit.

Чи платять касири АТБ за вкрадений товар

Співробітниця супермаркету опублікувала в Reddit пост, запропонувавши користувачам порталу задати кілька питань, які стосуються АТБ. Читач із ніком ChezZar_DW вирішив дізнатися, чи стягують з заробітної плати касирів вартість вкраденого товару. Дівчина відповіла, що така практика існує.

Відповідальність за злочин покупця нерідко перекладають на продавця — касирам доводиться віддавати частину доходу, аби компенсувати нестачу. Сума стягнення залежить від того, скільки недорахували в касі. Водночас бувають випадки, коли гроші не забирають.

Відповідь касирки АТБ на запитання в Reddit. Фото: скриншот

Чи законно штрафувати касирів

Згідно зі статтею 130 Кодексу законів про працю, співробітники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, тільки внаслідок порушення покладених на них трудових обов'язків. А фінансові втрати, що входять до категорії нормального виробничо-господарського ризику, не передбачають жодних стягнень.

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Іншими словами, в більшості випадків штрафувати касирів за викрадений третіми особами товар є незаконною дією керівництва. Адже до їх посадових обов’язків входить обслуговування покупців, проведення розрахунків і робота в залі. Натомість за безпеку відповідає служба охорони.

Повна/часткова матеріальна компенсація можлива лише тоді, коли порушення сталося з вини/через бездіяльність конкретного працівника або стосувалося майна, офіційно переданого під його відповідальність. Роботодавець має довести прямий причинний зв'язок між касиром і нанесеною шкодою.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки заробляють охоронники в АТБ і Сільпо. Ми знайшли кілька оголошень від компаній про пошук працівників станом на початок червня 2026 року. Обіцяний дохід варіюється залежно від міста і починається від 17 700 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, що відбувається з цінами на курячі яйця в супермаркетах. Більшість мереж знизили вартість затребуваного продукту. В АТБ поштучні яйця коштували близько 3 грн/шт. — це вдвічі менше показника кілька місяців тому.