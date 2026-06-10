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Головна Економіка Українців здивують ціни на овочі: з чим стикнуться покупці в супермаркетах

Українців здивують ціни на овочі: з чим стикнуться покупці в супермаркетах

Ua ru
Дата публікації: 10 червня 2026 15:05
Ціни на овочі зміняться на очах: до чого готуватися українцям на початку липня
Цибуля, огірки та картопля в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В Україні прогнозують зниження цін на овочеву продукцію влітку. Це традиційна динаміка на споживчому ринку, оскільки з’явиться місцева пропозиція, вирощена у відкритому ґрунті, а не парниках. Тому найближчим часом варто очікувати покращення ситуації в супермаркетах.

Про це розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі Новини.LIVE.

Що буде з цінами на овочі влітку

Український аграрний сектор стикнувся з багатьма фінансовими викликами. Станом на 2026 рік маємо зростання витрат на логістику і добрива. Через це вартість обробки землі підвищилася орієнтовно на 35-40%.

Водночас Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства озвучило прогноз врожаю, який буде відповідати обсягам 2025 року (з різницею 1% у бік зменшення). Тобто витрати фермерів суттєво зросли, а кількість зібраної продукції, згідно з очікуваннями, не зміниться.

"Теоретично ціни мали би піднятися на цей відсоток. Але я не думаю, що овочі будуть дорожчати найближчими місяцями. Як тільки наприкінці червня почне надходити городина з відкритого ґрунту, ціни об’єктивно підуть вниз. Бо ми зараз сидимо на імпорті та парниковій продукції", — констатував Олег Пендзин.

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Прогноз врожаю на 2026 рік

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький розповів агентству "Інтерфакс-Україна", що цьогоріч вдасться зібрати близько 60 млн тонн зернових і 20 млн тонн олійних — це обсяги приблизно на рівні 2025-го.

"Погодні умови кращі, добрив внесли менше. Тому ми поки залишаємось на рівні минулого року", — уточнив фахівець, перебуваючи на міжнародній конференції Grain Ukraine 2026.

Водночас аграрії засіяли:

  • 6 млн гектарів зернових;
  • 4,5 млн гектарів кукурудзи;
  • 5,2 млн гектарів соняшника;
  • 2,1 млн гектарів сої.

Прогнозований урожай основних культур може становити: пшениця — близько 22,4 млн тонн, ячмінь — 4,7 млн тонн, кукурудза — 31,6 млн тонн. Це всього на 0,64 млн тонн менше, ніж торік.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, як споживачам перевірити якість ковбасних виробів у супермаркетах. Необхідно звернути увагу на інформацію, що вказується на упаковці. Плюс продавці зобов’язані дотримуватися санітарних норм під час реалізації продукту.

Також Новини.LIVE розповідали, що відбувається з цінами на курячі яйця в супермаркетах і чого чекати найближчим часом. Вартість продукції суттєво знизилася наприкінці весни 2026 року. В деяких мережах одне яйце продають менш ніж за 3 грн.

овочі супермаркет ціни на продукти
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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