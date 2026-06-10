Небезпечна ковбаса: де не варто купувати продукт та на що слід звернути увагу

Прилавок з ковбасними виробами. Фото: Новини.LIVE

Ковбасні вироби належать до продуктів із коротким терміном зберігання, тому дуже важливо, щоб у магазинах та на ринках дотримувалися необхідних температурних і санітарних умов. Від цього залежить безпека та здоров’я споживачів.

Про те, як уникнути неякісних ковбасних виробів та що повинні знати покупці про такі продукти, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Держпродспоживслужбу.

Де не варто купувати ковбасні вироби українцям

Передусім фахівці радять не купувати ковбасу та інші харчові продукти в місцях стихійної або несанкціонованої торгівлі. Також перед покупкою варто уважно читати інформацію на упаковці: там мають бути вказані основні відомості про продукт (стаття 6 Закону України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів").

Як уникнути неякісних ковбасних виробів

Оскільки ковбасні вироби часто продають на вагу, покупці не завжди можуть побачити маркування. У такому випадку продавець зобов’язаний надати всю необхідну інформацію про товар на вимогу покупця:

у супровідних документах;

в іншій доступній формі.

Крім того, в Україні діють правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами, які визначають вимоги до продажу ковбасної продукції. Зокрема, перед реалізацією ковбаси та копченості повинні очищувати від забруднень, видаляти обв’язувальні матеріали та пошкоджені частини.

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Попереднє фасування дозволяється лише в обсягах, які планують продати протягом одного дня. Також за бажанням покупця продавець має нарізати ковбасу, шинку чи копченості з дотриманням усіх санітарних норм. Готову нарізку повинні викладати на чистий посуд або пакувальний матеріал за допомогою спеціального інвентарю.

Що робити, якщо якість продукції викликає сумніви

Якщо у вас виникли сумніви щодо якості чи безпечності продукту в офіційному магазині, а продавець відмовляється вирішувати проблему, ви можете звернутися з письмовою скаргою до територіального підрозділу Держпродспоживслужби у своєму регіоні.

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