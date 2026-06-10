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Главная Экономика Продавцы об этом умалчивают: как проверить качество колбасы на месте

Продавцы об этом умалчивают: как проверить качество колбасы на месте

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 11:25
Опасная колбаса: где не стоит покупать продукт и на что следует обратить внимание
Прилавок с колбасными изделиями. Фото: Новини.LIVE

Колбасные изделия относятся к продуктам с коротким сроком хранения, поэтому очень важно, чтобы в магазинах и на рынках соблюдались необходимые температурные и санитарные условия. От этого зависит безопасность и здоровье потребителей.

О том, как избежать некачественных колбасных изделий и что должны знать покупатели о таких продуктах, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Где украинцам не стоит покупать колбасные изделия

Прежде всего специалисты советуют не покупать колбасу и другие пищевые продукты в местах стихийной или несанкционированной торговли. Также перед покупкой стоит внимательно читать информацию на упаковке: там должны быть указаны основные сведения о продукте (статья 6 Закона Украины "Об информации для потребителей о пищевых продуктах").

Как избежать некачественных колбасных изделий

Поскольку колбасные изделия часто продают на развес, покупатели не всегда могут увидеть маркировку. В таком случае продавец обязан предоставить всю необходимую информацию о товаре по требованию покупателя:

  • в сопроводительных документах;
  • в другой доступной форме.

Кроме того, в Украине действуют правила розничной торговли продовольственными товарами, которые определяют требования к продаже колбасной продукции. В частности, перед реализацией колбасы и копчености должны очищаться от загрязнений, удаляться обвязочные материалы и поврежденные части.

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Предварительная фасовка разрешается только в объемах, которые планируется продать в течение одного дня. Также по желанию покупателя продавец должен нарезать колбасу, ветчину или копчености с соблюдением всех санитарных норм. Готовую нарезку необходимо выкладывать на чистую посуду или упаковочный материал с помощью специального инвентаря.

Что делать, если качество продукции вызывает сомнения

Если у вас возникли сомнения относительно качества или безопасности продукта в официальном магазине, а продавец отказывается решать проблему, вы можете обратиться с письменной жалобой в территориальное подразделение Госпродпотребслужбы в своем регионе.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине заметно подешевели куриные яйца. После Пасхи спрос на них уменьшился, а предложение выросло, поэтому большинство супермаркетов снизили цены.

Также Новини.LIVE сообщали, что подешевел еще один популярный продукт — кабачки. В июне начинается их сезон, и благодаря поступлению овощей с открытого грунта цены пошли вниз.

продукты торговля колбаса
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
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