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Главная Экономика Украинцев удивят цены на овощи: с чем столкнутся покупатели в супермаркетах

Украинцев удивят цены на овощи: с чем столкнутся покупатели в супермаркетах

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 15:05
Цены на овощи будут меняться на глазах: к чему готовиться украинцам в начале июля
Лук, огурцы и картофель в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В Украине прогнозируют снижение цен на овощную продукцию летом. Это традиционная динамика на потребительском рынке, поскольку появится местное предложение, выращенное в открытом грунте, а не в теплицах. Поэтому в ближайшее время стоит ожидать улучшения ситуации в супермаркетах.

Об этом рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире Новини.LIVE.

Что будет с ценами на овощи летом

Украинский аграрный сектор столкнулся со многими финансовыми вызовами. По состоянию на 2026 год наблюдается рост расходов на логистику и удобрения. Из-за этого стоимость обработки земли повысилась ориентировочно на 35-40%.

В то же время Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства озвучило прогноз урожая, который будет соответствовать объемам 2025 года (с разницей в 1% в сторону уменьшения). То есть расходы фермеров существенно выросли, а количество собранной продукции, согласно ожиданиям, не изменится.

"Теоретически цены должны подняться на этот процент. Но я не думаю, что овощи будут дорожать в ближайшие месяцы. Как только в конце июня начнет поступать овощная продукция с открытого грунта, цены объективно пойдут вниз. Сейчас мы сидим на импорте и тепличной продукции", — констатировал Олег Пендзин.

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Прогноз урожая на 2026 год

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий сообщил агентству «Интерфакс-Украина», что в этом году удастся собрать около 60 млн тонн зерновых и 20 млн тонн масличных — это объемы примерно на уровне 2025 года.

"Погодные условия лучше, удобрений внесли меньше. Поэтому мы пока остаемся на уровне прошлого года", – уточнил специалист, находясь на международной конференции Grain Ukraine 2026.

В то же время аграрии засеяли:

  • 6 млн гектаров зерновых;
  • 4,5 млн гектаров кукурузы;
  • 5,2 млн гектаров подсолнечника;
  • 2,1 млн гектаров сои.

Прогнозируемый урожай основных культур может составить: пшеница — около 22,4 млн тонн, ячмень — 4,7 млн тонн, кукуруза — 31,6 млн тонн. Это всего на 0,64 млн тонн меньше, чем в прошлом году.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, как потребителям проверить качество колбасных изделий в супермаркетах. Необходимо обратить внимание на информацию, указанную на упаковке. Кроме того, продавцы обязаны соблюдать санитарные нормы при реализации продукта.

Также Новини.LIVE рассказывали, что происходит с ценами на куриные яйца в супермаркетах и чего ожидать в ближайшее время. Стоимость продукции существенно снизилась в конце весны 2026 года. В некоторых сетях одно яйцо продают менее чем за 3 грн.

овощи супермаркет цены на продукты
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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