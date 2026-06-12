Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка В супермаркетах АТБ відбулися зміни: що не так із цінниками

В супермаркетах АТБ відбулися зміни: що не так із цінниками

Ua ru
Дата публікації: 12 червня 2026 10:09
Червоні цінники під товарами в АТБ: чому треба бути уважними в супермаркетах
Супермаркет АТБ в Києві. Фото: Новини.LIVE

Відвідувачі супермаркетів АТБ помітили, що більшість цінників надрукували на червоному папері. Зазвичай так позначають акційний товар, адже покупці звиклися з традиційним маркетинговим правилом: продукти зі знижками треба маркувати так, аби їх було легко знайти на полицях. Однак цього разу мова не про розпродаж.

Сайт Новини.LIVE розповідає, до чого варто приготуватися відвідувачам АТБ.

Червоні цінники в супермаркетах

В інтернеті з’явилися фотографії полиць з одного супермаркету АТБ. Більшість цінників виявилися червоними, що зазвичай вказує на акцію та знижки. Однак придивившись, можна зрозуміти: ціна або звичайна, або знижена на кілька гривень при скануванні мобільного додатку АТБ.

Це може заплутати споживачів, які звикли бачити червоні цінники в магазинах лише під акційним товаром. Тому необхідно уважно читати текст, не звертати увагу на колір і заздалегідь розібратися з актуальною вартістю продукту, аби не здивуватися великій сумі на касі.

  • В супермаркетах АТБ відбулися зміни: що не так із цінниками - фото 1
    Товари в АТБ з червоними цінниками. Фото: Новини знижок/Telegram
  • В супермаркетах АТБ відбулися зміни: що не так із цінниками - фото 2
    Товари в АТБ з червоними цінниками. Фото: Новини знижок/Telegram
  • В супермаркетах АТБ відбулися зміни: що не так із цінниками - фото 3
    Товари в АТБ з червоними цінниками. Фото: Новини знижок/Telegram
  • В супермаркетах АТБ відбулися зміни: що не так із цінниками - фото 4
    Товари в АТБ з червоними цінниками. Фото: Новини знижок/Telegram
  • В супермаркетах АТБ відбулися зміни: що не так із цінниками - фото 5
    Товари в АТБ з червоними цінниками. Фото: Новини знижок/Telegram
1 / 5
  • В супермаркетах АТБ відбулися зміни: що не так із цінниками - фото 1
  • В супермаркетах АТБ відбулися зміни: що не так із цінниками - фото 2
  • В супермаркетах АТБ відбулися зміни: що не так із цінниками - фото 3
  • В супермаркетах АТБ відбулися зміни: що не так із цінниками - фото 4
  • В супермаркетах АТБ відбулися зміни: що не так із цінниками - фото 5

Правило оплати товарів на касі

Раніше ми розповідали, що касири АТБ нерідко просять покупців виставляти на стрічку вагові товари першими чи останніми. Це пов’язано з вимогою дотримуватися норми швидкості, а сканування овочів/фруктів потребує зважування та ручного введення коду.

Читайте також:

"Овочі та фрукти в АТБ пробивають на касі кодами, і якщо вони лежать в середині або в кінці, у нас збивається швидкість сканування, та й це не зручно", — зазначила співробітниця АТБ.

До всього, якщо касир виконує норму швидкості скасування, йому підвищують заробітну плату. Однак премії позбавляють у випадку повільної роботи. Саме тому продавці-консультанти просять відвідувачів подавати вагові товари першими.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки платять охоронникам в АТБ і Сільпо станом на червень 2026 року. Ми знайшли вакансії від супермаркетів і дізналися, які зарплати пропонують українцям. Суми відрізняються залежно від міста і вказані з урахуванням податків.

Також Новини.LIVE розповідали, чи платять касири АТБ за вкрадений товар. Часто саме від працівників вимагають компенсацію шкоди. Суми, які стягують з зарплати, залежать від вартості товару, хоча не завжди фінансовий тягар лягає на касирів.

АТБ супермаркет ціни на продукти
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації