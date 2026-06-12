Червоні цінники під товарами в АТБ: чому треба бути уважними в супермаркетах

Супермаркет АТБ в Києві. Фото: Новини.LIVE

Відвідувачі супермаркетів АТБ помітили, що більшість цінників надрукували на червоному папері. Зазвичай так позначають акційний товар, адже покупці звиклися з традиційним маркетинговим правилом: продукти зі знижками треба маркувати так, аби їх було легко знайти на полицях. Однак цього разу мова не про розпродаж.

Сайт Новини.LIVE розповідає, до чого варто приготуватися відвідувачам АТБ.

Червоні цінники в супермаркетах

В інтернеті з’явилися фотографії полиць з одного супермаркету АТБ. Більшість цінників виявилися червоними, що зазвичай вказує на акцію та знижки. Однак придивившись, можна зрозуміти: ціна або звичайна, або знижена на кілька гривень при скануванні мобільного додатку АТБ.

Це може заплутати споживачів, які звикли бачити червоні цінники в магазинах лише під акційним товаром. Тому необхідно уважно читати текст, не звертати увагу на колір і заздалегідь розібратися з актуальною вартістю продукту, аби не здивуватися великій сумі на касі.

Товари в АТБ з червоними цінниками. Фото: Новини знижок/Telegram

Товари в АТБ з червоними цінниками. Фото: Новини знижок/Telegram

Товари в АТБ з червоними цінниками. Фото: Новини знижок/Telegram

Товари в АТБ з червоними цінниками. Фото: Новини знижок/Telegram

Товари в АТБ з червоними цінниками. Фото: Новини знижок/Telegram 1 / 5









Правило оплати товарів на касі

Раніше ми розповідали, що касири АТБ нерідко просять покупців виставляти на стрічку вагові товари першими чи останніми. Це пов’язано з вимогою дотримуватися норми швидкості, а сканування овочів/фруктів потребує зважування та ручного введення коду.

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"Овочі та фрукти в АТБ пробивають на касі кодами, і якщо вони лежать в середині або в кінці, у нас збивається швидкість сканування, та й це не зручно", — зазначила співробітниця АТБ.

До всього, якщо касир виконує норму швидкості скасування, йому підвищують заробітну плату. Однак премії позбавляють у випадку повільної роботи. Саме тому продавці-консультанти просять відвідувачів подавати вагові товари першими.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки платять охоронникам в АТБ і Сільпо станом на червень 2026 року. Ми знайшли вакансії від супермаркетів і дізналися, які зарплати пропонують українцям. Суми відрізняються залежно від міста і вказані з урахуванням податків.

Також Новини.LIVE розповідали, чи платять касири АТБ за вкрадений товар. Часто саме від працівників вимагають компенсацію шкоди. Суми, які стягують з зарплати, залежать від вартості товару, хоча не завжди фінансовий тягар лягає на касирів.