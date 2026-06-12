Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика В супермаркетах АТБ произошли изменения: что не так с ценниками

В супермаркетах АТБ произошли изменения: что не так с ценниками

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 10:09
Красные ценники под товарами в АТБ: почему нужно быть внимательными в супермаркетах
Супермаркет АТБ в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Посетители супермаркетов АТБ заметили, что большинство ценников напечатаны на красной бумаге. Обычно так обозначают акционный товар, ведь покупатели привыкли к традиционному маркетинговому правилу: продукты со скидками нужно маркировать так, чтобы их было легко найти на полках. Однако на этот раз речь не о распродаже.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, к чему стоит приготовиться посетителям АТБ.

Красные ценники в супермаркетах

В интернете появились фотографии полок из одного супермаркета АТБ. Большинство ценников оказались красными, что обычно указывает на акцию и скидки. Однако присмотревшись, можно понять: цена либо обычная, либо снижена на несколько гривен при сканировании мобильного приложения АТБ.

Это может сбить с толку потребителей, которые привыкли видеть красные ценники в магазинах только под акционным товаром. Поэтому необходимо внимательно читать текст, не обращать внимание на цвет и заранее разобраться с актуальной стоимостью продукта, дабы не удивиться большой сумме на кассе.

  • В супермаркетах АТБ произошли изменения: что не так с ценниками - фото 1
    Товары в АТБ с красными ценниками. Фото: Новости скидок/Telegram
  • В супермаркетах АТБ произошли изменения: что не так с ценниками - фото 2
    Товары в АТБ с красными ценниками. Фото: Новости скидок/Telegram
  • В супермаркетах АТБ произошли изменения: что не так с ценниками - фото 3
    Товары в АТБ с красными ценниками. Фото: Новости скидок/Telegram
  • В супермаркетах АТБ произошли изменения: что не так с ценниками - фото 4
    Товары в АТБ с красными ценниками. Фото: Новости скидок/Telegram
  • В супермаркетах АТБ произошли изменения: что не так с ценниками - фото 5
    Товары в АТБ с красными ценниками. Фото: Новости скидок/Telegram
1 / 5
  • В супермаркетах АТБ произошли изменения: что не так с ценниками - фото 1
  • В супермаркетах АТБ произошли изменения: что не так с ценниками - фото 2
  • В супермаркетах АТБ произошли изменения: что не так с ценниками - фото 3
  • В супермаркетах АТБ произошли изменения: что не так с ценниками - фото 4
  • В супермаркетах АТБ произошли изменения: что не так с ценниками - фото 5

Правило оплаты товаров на кассе

Ранее мы рассказывали, что кассиры АТБ нередко просят покупателей выкладывать на ленту весовые товары первыми или последними. Это связано с требованием соблюдать норму скорости, а сканирование овощей/фруктов требует взвешивания и ручного ввода кода.

Читайте также:

"Овощи и фрукты в АТБ пробивают на кассе по кодам, и если они лежат посередине или в конце, у нас сбивается скорость сканирования, да и это неудобно", — отметила сотрудница АТБ.

К тому же, если кассир выполняет норму скорости сканирования, ему повышают заработную плату. Однако премии лишают в случае медленной работы. Именно поэтому продавцы-консультанты просят посетителей подавать весовые товары первыми.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько платят охранникам в АТБ и Сільпо по состоянию на июнь 2026 года. Мы нашли вакансии от супермаркетов и узнали, какие зарплаты предлагают украинцам. Суммы различаются в зависимости от города и указаны с учетом налогов.

Также Новини.LIVE рассказывали, платят ли кассиры АТБ за украденный товар. Часто именно с сотрудников требуют компенсацию ущерба. Сумма, которую удерживают из зарплаты, зависит от стоимости товара, хотя не всегда финансовое бремя ложится на кассиров.

АТБ супермаркет цены на продукты
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации