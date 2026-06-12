Красные ценники под товарами в АТБ: почему нужно быть внимательными в супермаркетах

Супермаркет АТБ в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Посетители супермаркетов АТБ заметили, что большинство ценников напечатаны на красной бумаге. Обычно так обозначают акционный товар, ведь покупатели привыкли к традиционному маркетинговому правилу: продукты со скидками нужно маркировать так, чтобы их было легко найти на полках. Однако на этот раз речь не о распродаже.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, к чему стоит приготовиться посетителям АТБ.

Красные ценники в супермаркетах

В интернете появились фотографии полок из одного супермаркета АТБ. Большинство ценников оказались красными, что обычно указывает на акцию и скидки. Однако присмотревшись, можно понять: цена либо обычная, либо снижена на несколько гривен при сканировании мобильного приложения АТБ.

Это может сбить с толку потребителей, которые привыкли видеть красные ценники в магазинах только под акционным товаром. Поэтому необходимо внимательно читать текст, не обращать внимание на цвет и заранее разобраться с актуальной стоимостью продукта, дабы не удивиться большой сумме на кассе.

Товары в АТБ с красными ценниками. Фото: Новости скидок/Telegram

Товары в АТБ с красными ценниками. Фото: Новости скидок/Telegram

Товары в АТБ с красными ценниками. Фото: Новости скидок/Telegram

Товары в АТБ с красными ценниками. Фото: Новости скидок/Telegram

Товары в АТБ с красными ценниками. Фото: Новости скидок/Telegram 1 / 5









Правило оплаты товаров на кассе

Ранее мы рассказывали, что кассиры АТБ нередко просят покупателей выкладывать на ленту весовые товары первыми или последними. Это связано с требованием соблюдать норму скорости, а сканирование овощей/фруктов требует взвешивания и ручного ввода кода.

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"Овощи и фрукты в АТБ пробивают на кассе по кодам, и если они лежат посередине или в конце, у нас сбивается скорость сканирования, да и это неудобно", — отметила сотрудница АТБ.

К тому же, если кассир выполняет норму скорости сканирования, ему повышают заработную плату. Однако премии лишают в случае медленной работы. Именно поэтому продавцы-консультанты просят посетителей подавать весовые товары первыми.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько платят охранникам в АТБ и Сільпо по состоянию на июнь 2026 года. Мы нашли вакансии от супермаркетов и узнали, какие зарплаты предлагают украинцам. Суммы различаются в зависимости от города и указаны с учетом налогов.

Также Новини.LIVE рассказывали, платят ли кассиры АТБ за украденный товар. Часто именно с сотрудников требуют компенсацию ущерба. Сумма, которую удерживают из зарплаты, зависит от стоимости товара, хотя не всегда финансовое бремя ложится на кассиров.