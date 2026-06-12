Импортная соль в Украине: правда ли она менее соленая и что происходит с ценами

Импортная соль в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В условиях полномасштабной войны спрос на соль в Украине покрывают как местные производители, так и импортная продукция. В супермаркетах можно найти каменную, йодированную, морскую соль и специальные виды. Не помешает узнать, почему импортный товар по вкусу отличается от отечественного и что происходит с ценами.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит украинская и зарубежная соль.

Действительно ли импортная соль менее соленая

До полномасштабного вторжения России практически все потребности Украины и даже экспорт покрывало одно предприятие — "Артемсоль". Однако Соледар временно оккупировали, а производство полностью прекратилось еще в апреле 2022 года. Районы с самыми богатыми месторождениями стали зонами активных боевых действий.

В результате Украине пришлось существенно нарастить импорт продукта. По состоянию на 2026 год добыча осуществляется во Львовской области (Дрогобычская варочная) и на Закарпатье. Плюс некоторые украинские бренды выпускают йодированную и морскую соль для ежедневного потребления.

В супермаркетах покупатели могут увидеть большой выбор импортного товара. В эфире "Киев24" рассказали, почему вкус завезенной соли отличается. Дело не в составе или технологии вываривания, просто размер кристаллов намного меньше — они мелкие, легкие и рыхлые, словно снежинки.

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Зато "артемовская" каменная соль, к которой привыкли украинцы, дольше растворялась в еде, а вкус ощущался сильнее. Одна столовая ложка импортного продукта весит в среднем 22 г, в отличие от 33 г каменной соли. То есть для получения аналогичного эффекта необходимо добавлять в блюдо на 30% больше соли.

Сколько стоит украинская и импортная соль

Сразу после закрытия "Артемсоли" цены в супермаркетах выросли в 10 раз. Вместо 9 грн за килограмм потребителям приходилось платить 90 грн. Со временем стоимость существенно снизилась, хотя и не опустилась до уровня 2021 года.

Мы промониторили несколько популярных онлайн-магазинов и выяснили, как отличаются цены на украинскую и импортную соль. В Сильпо 1 кг кухонной соли стоит минимум 13,19 грн, а вываренный йодированный продукт из Польши — 19,99 грн.

В Варусе цены начинаются от 14,90 грн/кг за местный товар и доходят до 74,20 грн/500 г за импортный. В Метро самая дешевая украинская соль стоит 14,90 грн/кг, а минимальная стоимость зарубежного продукта — 32,54 грн/750 г.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что происходит с ценами на кабачки в Украине. Популярный овощ начал постепенно дешеветь в июне 2026 года, хотя стоимость остается высокой. В среднем супермаркеты продают кабачки по 100 грн за килограмм.

Также Новини.LIVE рассказывали, когда в Украине подешевеют овощи. Потребителям необходимо дождаться появления продукции с открытого грунта, что обычно происходит в начале июля. Тогда цены на овощи упадут до ожидаемого уровня.