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Главная Экономика В одном из супермаркетов надо платить за "сервисную услугу": что это значит

В одном из супермаркетов надо платить за "сервисную услугу": что это значит

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 12:35
Сервисная услуга в чеках Сільпо: за что покупателям приходится доплачивать
Вход в супермаркет Сільпо. Фото: Новини.LIVE

Многие украинцы покупают продукты в супермаркетах Сільпо через мобильное приложение или сайт, оформляя самовывоз. То есть корзину собирают сотрудники, а покупатель просто забирает пакеты на кассе. Это удобно, поскольку значительно сокращает время пребывания в магазине. Однако за полезный сервис приходится платить.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост пользовательницы социальной сети Threads.

Что такое "сервисная услуга" в чеке

Украинка в очередной раз заказала продукты в Сільпо и оформила самовывоз, однако увидела в электронном чеке дополнительную опцию "Сервисная услуга". Она предположила, что это чаевые для сборщика продуктовой корзины, которые стали обязательным платежом вместо добровольного взноса. Однако представители Сільпо объяснили детали.

"Сервисный сбор — это фиксированная стоимость обслуживания, которая автоматически добавляется при самовывозе. Она покрывает расходы на работу сервиса и организацию процесса от оформления до получения заказа, чтобы обеспечивать удобный и качественный сервис", — отметили в Сільпо.

В то же время в комментариях мнения людей разделились. Некоторые считали, что сервисный сбор сразу заложен в стоимость товаров, поскольку цены онлайн и при покупке в супермаркетах отличаются на несколько гривен. Также люди отметили, что средства в размере 9 грн взимают давно — это не нововведение.

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Скидки на продукты в Сільпо

Заказывая товары онлайн, можно сэкономить не только время, но и деньги. Сеть регулярно устанавливает выгодные скидки на востребованные продукты. Мы промониторили онлайн-магазин Сільпо и выяснили, что отдают потребителям намного дешевле во вторник, 16 июня:

  • сгущенное молоко — 39,99 грн вместо 72,49 грн (-45%);
  • кофе зерновой 1 кг — 799 грн вместо 1 399 грн (-43%);
  • оливковое масло — 599 грн вместо 999 грн (-40%);
  • тунец — 76,99 грн вместо 129 грн (-40%);
  • сыр тертый — 59,90 грн вместо 94,99 грн (-37%);
  • йогурт — 29,99 грн вместо 46,99 грн (-36%);
  • сливки — 169 грн вместо 239 грн (-29%).

В мобильном приложении указаны все актуальные акционные предложения от Сільпо. Однако стоит учесть, что самовывоз предполагает уплату сервисного сбора, а доставка продуктов по адресу проживания — оплату работы курьера.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в супермаркетах АТБ произошли существенные изменения. Вместо обычных белых ценников на полках появились красные, которыми традиционно обозначают акционный товар. Потребителям не понравилось обновление, поскольку стало трудно различать скидки.

Также Новини.LIVE рассказывали, чем отличается импортная соль от украинской. Из-за мелких кристаллов вкус ощущается менее насыщенно, поэтому для приготовления блюд требуется большее количество соли. Плюс цены в супермаркетах существенно варьируются.

чеки супермаркет Сильпо
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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