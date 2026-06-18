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Головна Економіка Не тільки сині та чорні фасади: де відкривали "зелені" супермаркети АТБ

Не тільки сині та чорні фасади: де відкривали "зелені" супермаркети АТБ

Ua ru
Дата публікації: 18 червня 2026 19:10
Зелені супермаркети АТБ: де відкривали нетипові магазини і чим вони відрізнялися (відео)
Супермаркет "АТБ-Express". Фото: кадри з відео. Колаж: Новини.LIVE

Українці звикли до двох форматів супермаркетів АТБ — з синім і чорним фасадом. Однак свого часу мережа відкрила три експериментальні магазини у Дніпрі та Запоріжжі, які відрізнялися кольоровою гамою. Вони передбачали розширений асортимент товарів і послуг для відвідувачів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відомо про "зелені" АТБ.

Де відкрили "зелені" АТБ в Україні

Станом на 2026 рік в Україні функціонують заклади мережі чорного та синього кольору. Проте у 2018 році проходило тестування експериментальних магазинів "АТБ-Express" із фасадами зеленого кольору.

Згідно з інформацією на офіційному сайті мережі, концепцію розробили спеціально для міських спальних районів, а локаціями для розміщення обрали Запоріжжя та Дніпро. Всього відкрили три заклади, після чого компанія ухвалила рішення про відмову від "магазинів біля дому".

"Тестування буде проходити до кінця 2018 року. Після якісного і кількісного аналізу всіх показників діяльності торговельної точки компанія ухвалить рішення про впровадження нової концепції в існуючу практику", — зазначили на сайті.

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Чим відрізнялися "зелені" АТБ

Експериментальні супермаркети передбачали значно розширений асортимент продукції та додаткові послуги, яких не було навіть у "чорних" магазинах. Заклади "АТБ-Express" могли похвалитися:

  • холодильним і морозильним обладнанням останнього покоління;
  • новітньою системою освітлення, утеплення та опалення;
  • новими відділами, а саме "Свіжа випічка", "Свіже м'ясо" та "Розливне пиво";
  • покращеним асортиментом зелені і салатів;
  • автоматами для виготовлення свіжого соку.

Інше нововведення — розташування кас: вони не були прохідними, а розташовувалися біля виходу з торгового залу, під стінкою. Попри доволі позитивні показники діяльності компанія відмовилася від нової концепції і залишила лише супермаркети синього та чорного кольорів.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, хто повинен платити за вкрадений товар в АТБ. Працівниця супермаркету розповіла, що зазвичай витрати перекладають на касирів, однак це відбувається не завжди і залежить від вартості втраченої продукції.

Також Новини.LIVE розповідали, що відбувається з цінами на курячі яйця в АТБ та інших супермаркетах України. Затребуваний продукт різко подешевшав у червні 2026 року. В деяких магазинах десяток обійдеться споживачам менш ніж у 30 грн.

магазини АТБ супермаркет
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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