Нові ціни на яйця в супермаркетах: скільки треба віддати за найдешевшу упаковку

Курячі яйця в українських супермаркетах. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українські супермаркети вкотре переписали ціни на курячі яйця. З настанням літнього періоду витрати на затребуваний продукт суттєво знизилися. Вартість перебуватиме на низькому рівні, поки залишається актуальною пропозиція від дрібних місцевих домогосподарств.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на яйця в супермаркетах України станом на вівторок, 23 червня.

Скільки коштують яйця в магазинах

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 61-62,23 грн. Рівно тиждень тому, 16 червня 2026 року, верхній показник доходив до 68,36 грн. Це свідчить про помірне здешевлення продукту в популярних мережах супермаркетів.

При цьому індекс споживчих цін на яйця склав 88,89%, тобто витрати споживачів знизилися орієнтовно на 11,11% порівняно з травнем. Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини відомих ритейлерів і дізналися, які мінімальні суми необхідно заплатити за упаковку яєць.

Станом на вівторок, 23 червня, результат виявився таким:

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Варус — 49,90 грн;

АТБ — 50,90 грн;

Сільпо — 52,28 грн;

Новус — 52,39 грн;

Фора — 57,90 грн;

МегаМаркет — 60,50 грн;

Ашан — 62,10 грн;

Метро — 65 грн.

Вартість вказана без урахування знижок та акційних пропозицій. Для максимальної економії радимо звернути увагу на поштучний продукт. Нефасовані яйця коштують буквально кілька гривень: у Варусі встановили ціну 2,49 грн/шт. (без знижки — 2,99 грн), в Ашані — 2,90 грн/шт., у Форі — 3,19 грн/шт., у МегаМаркеті — 5 грн/шт.

Як заокруглюють суми в чеках

Раніше ми розповідали, що в разі готівкових розрахунків відбувається заокруглення загальної суми в чеку. Правила діють з огляду на вилучення з обігу копійок дрібних номіналів. Станом на 2026 рік застосовується заокруглення за такими нормами:

сума закінчується на 1-24 копійок — чек зменшується до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок;

сума закінчується на 25-49 копійок — чек збільшується до 50 копійок;

сума закінчується на 51-74 копійок — чек зменшується до 50 копійок;

сума закінчується на 75-99 копійок — чек збільшується до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок.

Вилучення торкнулося номіналів 1, 2, 5 та 25 копійок. Невдовзі статус платіжного засобу втратять монети по 10 копійок та 1 гривні золотистого кольору. Всі інші номінали металевих грошей вважаються повністю платоспроможними в Україні.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чи повинні відвідувачі супермаркетів показувати вміст особистої сумки на вимогу охоронця. Якщо споживача запідозрили у крадіжці, необхідно викликати поліцію. Однак примусово зупиняти та обшукувати людину працівникам магазинів заборонено.

Також Новини.LIVE розповідали, що в супермаркетах Сільпо необхідно платити за сервісну послугу. Цей платіж включили в чек на самовивіз продуктів. Як пояснили в мережі, збір стягують для фінансування роботи онлайн-сервісу та організацію процесу.