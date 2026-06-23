Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Цены на яйца не остановились: что происходит в супермаркетах Украины

Цены на яйца не остановились: что происходит в супермаркетах Украины

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 17:12
Новые цены на яйца в супермаркетах: сколько нужно заплатить за самую дешевую упаковку
Куриные яйца в украинских супермаркетах. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинские супермаркеты в очередной раз скорректировали цены на куриные яйца. С наступлением летнего периода расходы на этот востребованный продукт существенно снизились. Стоимость будет оставаться на низком уровне, пока актуальным остается предложение от мелких местных домохозяйств.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на яйца в супермаркетах Украины по состоянию на вторник, 23 июня.

Сколько стоят яйца в магазинах

По данным Минфина, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 61-62,23 грн. Ровно неделю назад, 16 июня 2026 года, максимальная цена достигала 68,36 грн. Это свидетельствует об умеренном удешевлении продукта в популярных сетях супермаркетов.

При этом индекс потребительских цен на яйца составил 88,89%, то есть расходы потребителей снизились примерно на 11,11% по сравнению с маем. Мы промониторили официальные интернет-магазины известных ритейлеров и выяснили, какую минимальную сумму необходимо заплатить за упаковку яиц.

По состоянию на вторник, 23 июня, результат оказался таким:

Читайте также:
  • Варус — 49,90 грн;
  • АТБ — 50,90 грн;
  • Сільпо — 52,28 грн;
  • Новус — 52,39 грн;
  • Фора — 57,90 грн;
  • МегаМаркет — 60,50 грн;
  • Ашан — 62,10 грн;
  • Метро — 65 грн.

Стоимость указана без учета скидок и акционных предложений. Для максимальной экономии рекомендуем обратить внимание на продукт, продаваемый поштучно. Нефасованные яйца стоят буквально несколько гривен: в Варусе установили цену 2,49 грн/шт. (без скидки — 2,99 грн), в Ашане — 2,90 грн/шт., в Форе — 3,19 грн/шт., в МегаМаркете — 5 грн/шт.

Как округляют суммы в чеках

Ранее мы рассказывали, что при наличных расчетах происходит округление общей суммы в чеке. Правила действуют в связи с изъятием из обращения копеек мелких номиналов. По состоянию на 2026 год применяется округление по таким нормам:

  • сумма заканчивается на 1-24 копейки — чек уменьшается до ближайшей суммы, заканчивающейся на 00 копеек;
  • сумма заканчивается на 25-49 копеек — чек увеличивается до 50 копеек;
  • сумма заканчивается на 51-74 копейках — чек уменьшается до 50 копеек;
  • сумма заканчивается на 75-99 копеек — чек увеличивается до ближайшей суммы, заканчивающейся на 00 копеек.

Изъятие коснулось номиналов 1, 2, 5 и 25 копеек. Вскоре статус платежного средства утратят монеты по 10 копеек и 1 гривне золотистого цвета. Все остальные номиналы металлических денег считаются полностью платежеспособными в Украине.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, должны ли посетители супермаркетов показывать содержимое личной сумки по требованию охранника. Если потребителя заподозрили в краже, необходимо вызвать полицию. Однако принудительно останавливать и обыскивать человека работникам магазинов запрещено.

Также Новини.LIVE сообщали, что в супермаркетах Сільпо необходимо платить за сервисную услугу. Этот платеж включили в чек при самовывозе продуктов. Как пояснили в сети, сбор взимают для финансирования работы онлайн-сервиса и организации процесса.

супермаркет цены на продукты куриные яйца
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации