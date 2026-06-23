Новые цены на яйца в супермаркетах: сколько нужно заплатить за самую дешевую упаковку

Куриные яйца в украинских супермаркетах. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинские супермаркеты в очередной раз скорректировали цены на куриные яйца. С наступлением летнего периода расходы на этот востребованный продукт существенно снизились. Стоимость будет оставаться на низком уровне, пока актуальным остается предложение от мелких местных домохозяйств.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на яйца в супермаркетах Украины по состоянию на вторник, 23 июня.

Сколько стоят яйца в магазинах

По данным Минфина, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 61-62,23 грн. Ровно неделю назад, 16 июня 2026 года, максимальная цена достигала 68,36 грн. Это свидетельствует об умеренном удешевлении продукта в популярных сетях супермаркетов.

При этом индекс потребительских цен на яйца составил 88,89%, то есть расходы потребителей снизились примерно на 11,11% по сравнению с маем. Мы промониторили официальные интернет-магазины известных ритейлеров и выяснили, какую минимальную сумму необходимо заплатить за упаковку яиц.

По состоянию на вторник, 23 июня, результат оказался таким:

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Варус — 49,90 грн;

АТБ — 50,90 грн;

Сільпо — 52,28 грн;

Новус — 52,39 грн;

Фора — 57,90 грн;

МегаМаркет — 60,50 грн;

Ашан — 62,10 грн;

Метро — 65 грн.

Стоимость указана без учета скидок и акционных предложений. Для максимальной экономии рекомендуем обратить внимание на продукт, продаваемый поштучно. Нефасованные яйца стоят буквально несколько гривен: в Варусе установили цену 2,49 грн/шт. (без скидки — 2,99 грн), в Ашане — 2,90 грн/шт., в Форе — 3,19 грн/шт., в МегаМаркете — 5 грн/шт.

Как округляют суммы в чеках

Ранее мы рассказывали, что при наличных расчетах происходит округление общей суммы в чеке. Правила действуют в связи с изъятием из обращения копеек мелких номиналов. По состоянию на 2026 год применяется округление по таким нормам:

сумма заканчивается на 1-24 копейки — чек уменьшается до ближайшей суммы, заканчивающейся на 00 копеек;

сумма заканчивается на 25-49 копеек — чек увеличивается до 50 копеек;

сумма заканчивается на 51-74 копейках — чек уменьшается до 50 копеек;

сумма заканчивается на 75-99 копеек — чек увеличивается до ближайшей суммы, заканчивающейся на 00 копеек.

Изъятие коснулось номиналов 1, 2, 5 и 25 копеек. Вскоре статус платежного средства утратят монеты по 10 копеек и 1 гривне золотистого цвета. Все остальные номиналы металлических денег считаются полностью платежеспособными в Украине.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, должны ли посетители супермаркетов показывать содержимое личной сумки по требованию охранника. Если потребителя заподозрили в краже, необходимо вызвать полицию. Однако принудительно останавливать и обыскивать человека работникам магазинов запрещено.

Также Новини.LIVE сообщали, что в супермаркетах Сільпо необходимо платить за сервисную услугу. Этот платеж включили в чек при самовывозе продуктов. Как пояснили в сети, сбор взимают для финансирования работы онлайн-сервиса и организации процесса.