Округление суммы в чеках: почему украинцы платят больше или меньше в 2026 году

Супермаркет АТБ и деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине действуют правила округления при осуществлении наличных расчетных операций. После посещения супермаркета АТБ девушка поинтересовалась, какие нормы используют кассиры, выдавая сдачу. Мы разобрались, в каких случаях происходит округление сумм.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение пользовательницы социальной сети Threads.

Правила округления сумм в чеках

Украинка спросила у сети супермаркетов, почему сумму к оплате за товары 325,30 грн округлили до 325,50 грн. Это законная операция, поскольку из-за изъятия из обращения копеек разных номиналов выдавать на сдачу мелкие монеты стало сложнее.

Согласно постановлению Национального банка от 8 сентября 2025 года № 115, округление стоимости продукции при расчетах наличными проводится по таким правилам:

если сумма заканчивается на 1-24 копеек, то общий чек уменьшается до ближайшей суммы, которая заканчивается на 00 копеек;

если сумма заканчивается на 25-49 копеек, то общий чек увеличивается до 50 копеек;

если сумма заканчивается на 51-74 копеек, то общий чек уменьшается до 50 копеек;

если сумма заканчивается на 75-99 копеек, то общий чек увеличивается до ближайшей суммы, которая заканчивается на 00 копеек.

К примеру, если в чеке к оплате требуется 145,20 грн, то сумма округляется до 145 грн. Если потребителям не нравится такой способ расчетов, они могут полностью перейти на оплату банковскими картами, ведь в таких случаях округление не работает.

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Какие копейки изъяли из обращения

По состоянию на июнь 2026 года в наличном обращении больше не находятся монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. Именно из-за их изъятия Национальный банк ввел правила округления, дабы облегчить расчетные операции. Эти металлические деньги не принимают в качестве оплаты за товары/услуги в Украине.

Также с октября 2025 года процесс постепенного изъятия коснулся номинала 10 копеек. Эти монеты пока обращаются и оставляют за собой статус платежного средства, однако со временем использование будет прекращено.

Дополнительно из употребления выводят монеты по 1 гривне золотистого цвета, которые начали использовать с марта 1997 года. Без проблем можно расплачиваться в заведениях и торговых сетях номиналами 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, в каких городах Украины в свое время открыли "зеленые" супермаркеты АТБ. Сеть запустила экспериментальный проект в Днепре и Запорожье. Однако приняла решение не масштабировать его и отказаться от нового формата магазинов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в супермаркетах АТБ обновили ценники. Вместо привычного белого цвета сеть стала использовать оранжевый. Хотя обычно такая бумага обозначала акционный товар, что позволяло потребителям быстро находить скидки.