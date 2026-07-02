В Сільпо заметили умные тележки с искусственным интеллектом: как они работают (фото, видео)

Тележки с искусственным интеллектом в Сільпо. Фото: Новини.LIVE, кадр из видео. Коллаж: Новини.LIVE

Посетители некоторых супермаркетов в Украине могут не платить на кассе. В одном из киевских Сільпо заметили интересные новинки — "умные" тележки с искусственным интеллектом. Покупателям предлагают оплачивать товары напрямую через мобильное приложение сети.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост пользовательницы социальной сети Threads.

Тележки в Сільпо с ИИ

Фотографией поделилась одна из посетительниц супермаркета в Киеве. Тележка оснащена экраном с инструкцией. Во-первых, оплата осуществляется с помощью подключенной банковской карты в приложении "Сільпо", то есть не нужно долго стоять в очереди к кассе.

Экран "умной" тележки в Сільпо". Фото: скриншот/Threads

Во-вторых, пользователи могут принять участие в совершенствовании технологии, разработанной в партнерстве с IT-компанией Temabit (логотип расположен в левом нижнем углу экрана). В-третьих, разрешается покупать любые товары из ассортимента Сільпо, кроме алкогольных и табачных изделий.

Кроме того, потребителей проинформировали о правилах безопасности: тележки должны оставаться на территории супермаркета, вывозить их на парковку или оставлять за пределами заведения запрещено. Скорее всего, искусственный интеллект не будет работать в случае пересечения определенной зоны.

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Как работают "умные" тележки

Впоследствии авторка фото опубликовала в соцсети TikTok видео с обзором функционала тележки. Необходимо нажать кнопку "Начать" и следовать анимированной инструкции. После сканирования QR-кода собственного аккаунта в приложении "Сільпо" искусственный интеллект предложит настроить дистанционную оплату.

Однако можно обойтись без этого и произвести расчет на кассе. Далее нужно подносить выбранные товары к камере, расположенной вверху экрана — система автоматически распознает продукт по внешнему виду и начнет формировать электронную корзину. После завершения всех манипуляций остается только оплатить покупку.

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