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Главная Экономика В одном из супермаркетов появились "умные" тележки с ИИ: как ими пользоваться

В одном из супермаркетов появились "умные" тележки с ИИ: как ими пользоваться

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2026 11:30
В Сільпо заметили умные тележки с искусственным интеллектом: как они работают (фото, видео)
Тележки с искусственным интеллектом в Сільпо. Фото: Новини.LIVE, кадр из видео. Коллаж: Новини.LIVE

Посетители некоторых супермаркетов в Украине могут не платить на кассе. В одном из киевских Сільпо заметили интересные новинки — "умные" тележки с искусственным интеллектом. Покупателям предлагают оплачивать товары напрямую через мобильное приложение сети.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост пользовательницы социальной сети Threads.

Тележки в Сільпо с ИИ

Фотографией поделилась одна из посетительниц супермаркета в Киеве. Тележка оснащена экраном с инструкцией. Во-первых, оплата осуществляется с помощью подключенной банковской карты в приложении "Сільпо", то есть не нужно долго стоять в очереди к кассе.

В одном из супермаркетов появились "умные" тележки с ИИ: как ими пользоваться - фото 1
Экран "умной" тележки в Сільпо". Фото: скриншот/Threads

Во-вторых, пользователи могут принять участие в совершенствовании технологии, разработанной в партнерстве с IT-компанией Temabit (логотип расположен в левом нижнем углу экрана). В-третьих, разрешается покупать любые товары из ассортимента Сільпо, кроме алкогольных и табачных изделий.

Кроме того, потребителей проинформировали о правилах безопасности: тележки должны оставаться на территории супермаркета, вывозить их на парковку или оставлять за пределами заведения запрещено. Скорее всего, искусственный интеллект не будет работать в случае пересечения определенной зоны.

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Как работают "умные" тележки

Впоследствии авторка фото опубликовала в соцсети TikTok видео с обзором функционала тележки. Необходимо нажать кнопку "Начать" и следовать анимированной инструкции. После сканирования QR-кода собственного аккаунта в приложении "Сільпо" искусственный интеллект предложит настроить дистанционную оплату.

Однако можно обойтись без этого и произвести расчет на кассе. Далее нужно подносить выбранные товары к камере, расположенной вверху экрана — система автоматически распознает продукт по внешнему виду и начнет формировать электронную корзину. После завершения всех манипуляций остается только оплатить покупку.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что происходит с ценами на куриные яйца в супермаркетах. Стоимость востребованного продукта резко упала летом 2026 года. Вместо 80-90 грн за упаковку потребители могут заплатить минимум 45-50 грн по состоянию на начало июля.

Также Новини.LIVE сообщали, что рыба и морепродукты могут подорожать до конца 2026 года. Причина — дефицит анчоусов, из которых производят рыбную муку для аквакультурных ферм. Эксперты прогнозируют рост цены на лосось в среднем на 20-25%.

искусственный интеллект супермаркет Сильпо
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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