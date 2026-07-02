В Сільпо помітили розумні візки зі штучним інтелектом: як вони працюють (фото, відео)

Візки зі штучним інтелектом у Сільпо. Фото: Новини.LIVE, кадр із відео. Колаж: Новини.LIVE

Відвідувачі деяких супермаркетів в Україні можуть не платити на касі. В одному з київських Сільпо помітили цікаві новинки — "розумні" візки зі штучним інтелектом. Покупцям пропонують сплачувати кошти за товари безпосередньо через мобільний застосунок мережі.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на допис користувачки соціальної мережі Threads.

Візки в Сільпо з ШІ

Світлиною поділилася одна з відвідувачок супермаркету в Києві. Візок обладнаний екраном з інструкцією. По-перше, працює розрахунок із підключеною банківською карткою в застосунку "Сільпо", тобто не потрібно довго стояти в черзі до каси.

Екран "розумного" візка в Сільпо. Фото: скриншот/Threads

По-друге, користувачі можуть долучитися до покращення технології, яку розробили в партнерстві з IT-компанією Temabit (логотип розміщено у лівому нижньому кутку екрана). По-третє, дозволяється купити будь-що в асортименті Сільпо, крім алкогольних і тютюнових виробів.

Плюс споживачів проінформували про правила безпеки: візки повинні залишатися на території супермаркету, вивозити їх на парковку чи залишати поза межами закладу заборонено. Скоріше за все, штучний інтелект не працюватиме в разі перетину конкретної зони.

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Як працюють "розумні" візки

Згодом авторка фото опублікувала в соцмережі TikTok відео з оглядом функціоналу візка. Необхідно натиснути кнопку "Почати" і дотримуватися анімованої інструкції. Після сканування QR-коду власного рахунку в застосунку "Сільпо" штучний інтелект запропонує налаштувати дистанційну оплату.

Однак можна обійтися без цього і здійснити розрахунок на касі. Далі потрібно підносити обрані товари до камери, розміщеної вгорі екрану — система автоматично розпізнає продукт по зовнішньому вигляду і почне формувати електронний кошик. Після завершення всіх маніпуляцій залишається лише оплатити покупку.

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