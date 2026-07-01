Ціни на рибу і морепродукти в Україні: який колапс може спричинити дефіцит анчоусів

Риба в Україні може подорожчати. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Через скорочення світового виробництва анчоусів ціни в супермаркетах на рибу можуть суттєво зрости. Дефіцит посилився через Ель-Ніньйо — так називають глобальне природне кліматичне явище, яке призводить до нагрівання поверхневих вод в екваторіальній частині Тихого океану. Як результат, вилов анчоусів різко пішов на спад.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Bloomberg.

Дефіцит виробництва анчоусів

Цю дрібну зграйну рибу використовують як базовий інгредієнт у виготовленні комбікормів для аквакультури, зокрема рибного борошна. Без нього сильно постраждає виробництво лосося, морського окуня, креветок, устриць тощо, адже світ споживає понад 50% продукту з аквакультурних ферм.

Скорочення вилову анчоусів досягло 40% порівняно з 2025 роком, а ціни за аналогічний період виросли на 80%, що стало історичним максимумом. До цього призвело кліматичне явище Ель-Ніньйо — різке нагрівання води поблизу екватора зменшило запаси поживних речовин і риби.

А якраз екваторіальні регіони — Перу, Еквадор і Чилі — постачають майже третину світового обсягу анчоусів для виготовлення рибного борошна. До кінця 2026 року експерти очікують посилення явища Ель-Ніньйо, внаслідок чого ситуація може погіршитися.

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Дефіцит рибного борошна негативно вплине на ціни в супермаркетах. Очевидно, зростуть витрати на корми, тому аквакультурні компанії будуть змушені скорочувати виробництво і встановлювати вищу вартість свого продукту. Водночас споживання риби на душу населення навряд чи піде на спад.

Ціни на червону рибу в Сільпо. Фото: скриншот

"Якщо побоювання галузі підтвердяться, ціни на лосося, ймовірно, зростуть до історичного максимуму з настанням 2027 року. Лосось є найціннішою вирощуваною рибою у світі", — резюмували в Bloomberg.

Передбачається дорожчання у середньому на 20-25%. Станом на 1 липня 2026 року 100 г охолодженої форелі коштує в Україні мінімум 70-80 грн. Ціни на сьомгу починаються від 90-100 грн за аналогічну вагу. За стейки лосося доведеться віддати щонайменше 200-220 грн за 100 г. Якщо внаслідок дефіциту анчоусів ціни зростуть на чверть, червона риба стане делікатесом для українців.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали про права споживачів у супермаркетах АТБ. Часто виникають суперечки в питанні, чи зобов’язані покупці показувати охороні вміст особистої сумки. Закон не містить подібної норми, тому вимоги співробітників є неправомірними.

Також Новини.LIVE розповідали, що рибалки в Україні повинні дотримуватися правил, аби уникнути штрафів. Закон визначає допустимі норми вилову та мінімальні розміри риби, яку можна залишати собі. За порушення передбачені фінансові санкції у 2026 році.