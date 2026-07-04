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Главная Экономика Выгодное время для покупок: когда в магазинах появляется больше товаров со скидками

Выгодное время для покупок: когда в магазинах появляется больше товаров со скидками

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2026 17:35
Акционные товары в магазинах: когда на полках можно увидеть больше всего скидок
Скидки на продукты в магазинах. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Многие украинцы следят за скидками на продукты, чтобы сэкономить свои деньги. В супермаркетах акционные предложения обычно действуют долго, а вот небольшие магазины выбирают конкретное время для снижения цен. Мы выяснили, когда потребителям наиболее выгодно покупать продукты питания и почему.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, в какое время суток на полках магазина появляется больше товаров со скидками.

Когда выгодно покупать продукты

Снижение цен становится массовым явлением ближе к концу рабочего дня. Именно вечером покупатели могут увидеть в магазинах больше всего акционных предложений. Этому есть объективное объяснение.

  1. Во-первых, срок годности некоторых продуктов заканчивается очень быстро, поэтому их необходимо продать в день поставки. Ближе к вечеру сотрудники магазинов проверяют полки и уценивают готовую кулинарию, овощи, фрукты, выпечку, свежую рыбу, мясо и пр.
  2. Во-вторых, если новую партию товаров привезут ночью или утром, необходимо заранее освободить место в зале. А скидки помогают стимулировать посетителей к активным покупкам.
  3. В-третьих, продукты с истекшим сроком годности приходится списывать, что означает потерю потенциальной прибыли. Поэтому распродажи более выгодны для магазинов, чем полная потеря дохода.

И наконец, именно вечером трафик в супермаркетах самый высокий, а значит, магазины могут быстрее реализовать продукты, которые необходимо распродать. Эти правила не являются универсальными, а некоторые магазины формируют индивидуальный график снижения цен в зависимости от политики торговой сети.

Цены на рыбу и морепродукты

Ранее мы рассказывали, что к концу 2026 года красная рыба может подорожать на 20-25%. Причина — дефицит анчоусов в мире. Сокращение вылова этой стайной рыбы достигло 40% по сравнению с 2025 годом, а цены за аналогичный период выросли на 80%.

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В результате стоимость производства рыбной муки, необходимой для выращивания продукции на аквакультурных фермах, существенно выросла.

"Если опасения отрасли подтвердятся, цены на лосось, вероятно, вырастут до исторического максимума с наступлением 2027 года. Лосось является самой ценной выращиваемой рыбой в мире", — сообщили в Bloomberg.

Усиливает негативную тенденцию климатическое явление Эль-Ниньо — резкое потепление воды вблизи экватора, из-за которого сокращаются запасы питательных веществ и гибнет рыба. Если вылов анчоусов не вернется к нормальному уровню, морепродукты ощутимо подорожают.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в одном из супермаркетов появились "умные" тележки. Они оснащены экранами с искусственным интеллектом и помогают избегать очередей на кассе. Найти их можно в Сільпо, однако "умные" тележки пока не стали распространенным явлением.

Также Новини.LIVE рассказывали, должны ли посетители супермаркетов показывать содержимое личной сумки. Если возникло подозрение в краже, необходимо обратиться в полицию или вызвать частную охрану. Однако принуждать потребителя к досмотру вещей запрещено.

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Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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