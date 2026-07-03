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Главная Экономика Скидки на продукты в АТБ и Сільпо: какие популярные товары отдают гораздо дешевле

Скидки на продукты в АТБ и Сільпо: какие популярные товары отдают гораздо дешевле

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 17:12
В супермаркетах АТБ и Сільпо снизили цены на продукты: что отдают со скидками до 50%
Скидки на продукты в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы могут сэкономить на продуктах питания, отслеживая сниженные цены в супермаркетах. Сети регулярно проводят выгодные акции, дабы стимулировать посетителей к покупкам. Мы узнали, какие популярные товары подешевели в пятницу, 3 июня.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о выгодных скидках на продукты в АТБ и Сільпо.

Скидки на продукты в супермаркетах

Продуктовые сети постоянно обновляют акционный ассортимент, устанавливая скидки до 50-60% на востребованные товары. Это не всегда связано с истечением срока годности или попыткой быстрее освободить место на полках.

Часто выгодные цены являются лишь маркетинговым ходом, который помогает привлечь внимание потребителей к конкретной группе товаров. Мы промониторили интернет-магазины АТБ и Сільпо 3 июля и выяснили, какие популярные товары стоят намного дешевле:

  • крем-сыр — 129 грн вместо 269 грн (-52%, Сільпо);
  • шоколад — 32,90 грн вместо 67,90 грн (-51%, АТБ);
  • мороженое — 66,90 грн вместо 135,90 грн (-50%, АТБ);
  • молотый кофе — 144,90 грн вместо 289,90 грн (-50%, АТБ);
  • чипсы — 41,99 грн вместо 78,99 грн (-47%, Сільпо);
  • виски — 569 грн вместо 999 грн (-43%, Сільпо);
  • крабовые палочки — 53,90 грн вместо 92 грн (-41%, АТБ);
  • пельмени с телятиной — 99,90 грн вместо 169,90 грн (-41%, АТБ);
  • кисломолочный сыр — 169 грн вместо 279 грн (-39%, Сільпо);
  • охлажденная форель — 59,90 грн вместо 89,90 грн (-33%, Сільпо).
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Продукты со скидками в АТБ. Фото: скриншот

"Умные" тележки в Сільпо

Ранее вы рассказывали, что в одном из киевских супермаркетов заметили продуктовые тележки с искусственным интеллектом. Посетители Сільпо могут не подходить к кассе, а расплатиться через мобильное приложение. Однако ассортимент для оплаты таким способом ограничен — алкогольные напитки и сигареты не входят в перечень.

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Пользоваться "умными" тележками очень просто. Необходимо нажать на экране кнопку "Начать", отсканировать QR-код и настроить оплату банковской картой в приложении "Сільпо". Далее нужно фиксировать товары на камеру, а искусственный интеллект будет распознавать продукт и формировать электронную корзину.

Покупатели могут оплатить выбранные товары, не стоя в очереди у кассы. При этом тележки нельзя выносить за пределы супермаркета — на улице они не будут работать.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине и мире могут подорожать морепродукты. К росту цен приведет дефицит анчоусов. Эту рыбу используют в производстве специальной муки, которая нужна в больших количествах на аквакультурных фермах.

Также Новини.LIVE рассказывали, как округляют суммы в чеках. Поскольку в Украине вывели из обращения монеты мелких номиналов, кассирам не всегда удобно выдавать клиентам сдачу. Поэтому действуют специальные правила округления до ближайшей суммы в гривнах или 50 копеек.

супермаркет цены на продукты скидки
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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