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Головна Економіка Знижки на продукти в АТБ і Сільпо: які популярні товари віддають набагато дешевше

Знижки на продукти в АТБ і Сільпо: які популярні товари віддають набагато дешевше

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2026 17:12
В супермаркетах АТБ і Сільпо знизили ціни на продукти: що віддають зі знижками до 50%
Знижки на продукти в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українці можуть економити на продуктах харчування, відслідковуючи знижені ціни в супермаркетах. Мережі регулярно встановлюють вигідні акції, аби стимулювати відвідувачів до покупок. Ми дізналися, які популярні товари стали дешевшими у п'ятницю, 3 червня.

Сайт Новини.LIVE розповідає про вигідні знижки на продукти в АТБ і Сільпо.

Знижки на продукти в супермаркетах

Продуктові мережі постійно оновлюють акційний асортимент, встановлюючи знижки до 50-60% на затребувані товари. Це не завжди пов'язано з закінченням терміну придатності чи намаганням швидше звільнити місця на полицях.

Часто вигідні ціни є лише маркетинговим механізмом, який допомагає привернути увагу споживачів до конкретної продуктової групи. Ми промоніторили онлайн магазини АТБ і Сільпо 3 липня та дізналися, які популярні товари коштують набагато дешевше:

  • крем-сир — 129 грн замість 269 грн (-52%, Сільпо);
  • шоколад — 32,90 грн замість 67,90 грн (-51%, АТБ);
  • морозиво — 66,90 грн замість 135,90 грн (-50%, АТБ);
  • кава смажена мелена — 144,90 грн замість 289,90 грн (-50%, АТБ);
  • чипси — 41,99 грн замість 78,99 грн (-47%, Сільпо);
  • віскі — 569 грн замість 999 грн (-43%, Сільпо);
  • крабові палички — 53,90 грн замість 92 грн (-41%, АТБ);
  • пельмені з телятиною — 99,90 грн замість 169,90 грн (-41%, АТБ);
  • сир кисломолочний — 169 грн замість 279 грн (-39%, Сільпо);
  • форель охолоджена — 59,90 грн замість 89,90 грн (-33%, Сільпо).
Знижки на продукти в АТБ і Сільпо: які популярні товари віддають набагато дешевше - фото 1
Продукти зі знижками в АТБ. Фото: скриншот 

"Розумні" візки у Сільпо

Раніше ви розповідали, що в одному з київських супермаркетів помітили продуктові візки зі штучним інтелектом. Відвідувачі Сільпо можуть не йти на касу, а розплатитися через мобільний застосунок. Однак асортимент для розрахунку таким способом обмежений — алкогольні напої та сигарети не входять до переліку.

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Користуватися "розумними" візками дуже просто. Необхідно натиснути на екрані кнопку "Почати", відсканувати QR-код і налаштувати оплату через банківську картку в застосунку "Сільпо". Далі потрібно фіксувати товари на камеру, а штучний інтелект буде розпізнавати продукт і формувати електронний кошик.

Споживачі можуть заплатити за обрані позиції, не проходячи чергу біля каси. Водночас візки не можна переміщувати за територію супермаркету — на вулиці вони не працюватимуть.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні та світі можуть подорожчати морепродукти. До зростання цін призведе дефіцит анчоусів. Цю рибу використовують у виробництві спеціального борошна, який потрібен у великих кількостях на аквакультурних фермах.

Також Новини.LIVE розповідали, як заокруглюють суми в чеках. Оскільки в Україні вивели з обігу монети дрібних номіналів, касирам не завжди зручно віддавати клієнтам решту. Тому діють спеціальні правила заокруглення до найближчої суми у гривнях чи 50 копійок.

супермаркет ціни на продукти знижки
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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