Акційні товари в магазинах: коли на полицях можна побачити найбільше знижок

Знижки на продукти в магазинах. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Чимало українців відслідковують знижки на продукти, щоб економити власні фінанси. В супермаркетах акційні пропозиції зазвичай тривають довго, натомість невеликі магазини обирають конкретний час для зниження цін. Ми розібралися, коли споживачам найбільш вигідно купувати продукти харчування і чому.

Сайт Новини.LIVE розповідає, в який час доби на полицях магазину з'являється більше товарів зі знижками.

Коли вигідно купувати продукти

Зниження цін стає масовим явищем ближче до кінця робочого дня. Саме ввечері споживачі можуть побачити в магазинах найбільше акційних пропозицій. Цьому є об'єктивне пояснення.

По-перше, термін придатності деяких продуктів закінчується дуже швидко, тому їх необхідно продати у день поставки. Ближче до вечора працівники закладів перевіряють полиці та уцінюють готову кулінарію, овочі, фрукти, випічку, свіжу рибу, м'ясо тощо. По-друге, якщо нову партію товарів привезуть вночі або вранці, необхідно заздалегідь звільнити місця в залі. А знижки допомагають стимулювати відвідувачів до активних покупок. По-третє, їжу з закінченим строком придатності доводиться списувати, що означає втрату потенційного прибутку. Тому розпродажі є більш вигідними для магазинів, ніж повноцінна втрата доходу.

І наостанок, саме ввечері трафік у супермаркетах найбільший, отже заклади можуть швидше реалізувати продукти, які необхідно розпродати. Ці правила не є універсальними, а деякі магазини формують індивідуальний графік зниження цін залежно від політики торгової мережі.

Ціни на рибу та морепродукти

Раніше ми розповідали, що до кінця 2026 року червона риба може подорожчати на 20-25%. Причина — дефіцит анчоусів у світі. Скорочення вилову цієї зграйної риби досягло 40% порівняно з 2025 роком, а ціни за аналогічний період піднялися на 80%.

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Як результат, вартість виготовлення рибного борошна, необхідного для вирощування продукції на аквакультурних фермах, суттєво зросла.

"Якщо побоювання галузі підтвердяться, ціни на лосося, ймовірно, зростуть до історичного максимуму з настанням 2027 року. Лосось є найціннішою вирощуваною рибою у світі", — повідомили в Bloomberg.

Посилює негативну тенденцію кліматичне явище Ель-Ніньйо — різке нагрівання води поблизу екватора, через яке знижуються запаси поживних речовин та гине риба. Якщо вилов анчоусів не повернеться до нормального рівня, морепродукти відчутно подорожчають.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в одному з супермаркетів з'явилися "розумні" візки. Вони обладнані екранами зі штучним інтелектом і допомагають уникати черг на касі. Знайти їх можна в Сільпо, однак "розумні" візки ще не стали поширеним явищем.

Також Новини.LIVE розповідали, чи повинні відвідувачі супермаркетів показувати вміст особистої сумки. Якщо виникла підозра крадіжки, необхідно звернутися в поліцію або викликати приватну охорону. Однак примушувати споживача до огляду речей заборонено.