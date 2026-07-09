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Головна Економіка Агро Сезон літньої насолоди: скільки коштують українські кавуни в супермаркетах

Сезон літньої насолоди: скільки коштують українські кавуни в супермаркетах

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2026 17:12
Ціни на кавуни почали рух до зниження: скільки коштують перші українські баштанні
Ціни на кавуни в супермаркетах. Фото: УНІАН, Pexels. Колаж: Новини.LIVE
Ключові моменти Скільки коштують кавуни в липні Який сорт кавунів продають українцям

На українському споживчому ринку з’явилося більше кавунів місцевого вирощування. Ціни в супермаркетах досі перебувають на високому рівні, оскільки пропозиція недостатня. Однак ближче до сезонного збору врожаю улюблений літній продукт суттєво подешевшає.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на кавуни в Україні.

Скільки коштують кавуни в липні

В Україні почали продавати перші кавуни з Миколаївської та Одеської областей. Згідно з інформацією на спеціалізованому порталі EastFruit, ранню баштанну продукцію вдалося отримати завдяки технології вирощування під мульчувальною плівкою.

Ціни в супермаркетах і на ринках доволі високі, враховуючи незначні обсяги поставок. Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини популярних продуктових мереж в Україні та дізналися, скільки потрібно віддати за кілограм (актуально станом на четвер, 9 липня):

  • Варус — 39,90 грн/кг;
  • Сільпо — 40 грн/кг;
  • АТБ — 44,89 грн/кг;
  • Метро — 45,76 грн/кг;
  • Ашан — 48,50 грн/кг;
  • МегаМаркет — 52,50 грн/кг;
  • Новус — 59,99 грн/кг;
  • Фора — 69,90 грн/кг.
Сезон літньої насолоди: скільки коштують українські кавуни в супермаркетах - фото 1
Ціни на кавуни та дині в Сільпо. Фото: скриншот

Який сорт кавунів продають українцям

Огляд асортименту ринку "Столичний" у Києві показав, що здебільшого споживачам пропонують посмакувати кавунами сорту "Лузітана". Вони характеризуються солодким смаком, соковитою м’якоттю і жовтою плямою на шкірці плодів, яка вказує на природне дозрівання.

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Пропозиція українських кавунів залишається невеликою в липні 2026 року. До цього наші громадяни могли купувати імпортний продукт, завезений з Греції. Як тільки почнеться сезонний збір урожаю в південних областях, баланс між попитом і пропозицією вирівняється, отже ціни підуть на спад.

Раніше Новини.LIVE писали, коли українцям варто шукати вигідні знижки в супермаркетах. Ціни часто знижують ввечері через завершення терміну придатності деяких продуктів. Йдеться про кулінарію, свіжу випічку, фрукти/овочі, м'ясо та ін.

Також Новини.LIVE розповідали, як користуватися "розумними" візками в Сільпо. Споживачам запропонували нестандартний спосіб оплати — через мобільний застосунок супермаркету. Завдяки штучному інтелекту візок розпізнає товари і формує рахунок.

кавун супермаркет ціни на продукти
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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