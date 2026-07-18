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Головна Економіка За це в Сільпо можна не платити: що почали видавати покупцям безплатно

За це в Сільпо можна не платити: що почали видавати покупцям безплатно

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2026 13:06
Продукти в Сільпо стало вигідніше купувати: що тепер видають безплатно
Покупки в Сільпо. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Одна з українських мереж супермаркетів забезпечила споживачів безплатним товаром. Відвідувачі Сільпо можуть скористатися спеціальними пакетами для овочів та фруктів. Вони доступні без додаткової плати. Водночас нововведення сподобалося не всім.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на соціальну мережу Threads.

Безплатні пакети в Сільпо

Покупцям більше не доведеться платити за маленькі пакети для овочів/фруктів або взагалі відмовлятися від упаковки задля мінімізації використання пластику. В Сільпо випустили спеціальні напівпаперові пакети для зберігання продуктів. На відміну від звичайних торбинок, за них платити не потрібно.

За це в Сільпо можна не платити: що почали видавати покупцям безплатно - фото 1
Безплатні пакети в Сільпо. Фото: скриншот/Threads

Водночас нововведення підтримали не всі споживачі. В коментарях до посту думки українців розділилися. Хтось вважає, що овочі та фрукти взагалі не потребують пакетів, і навіть напівпаперові вироби сильно шкодять екології. Тому краще ходити в супермаркети з тканинними сумками.

"Розумні" візки в Сільпо

Раніше ми розповідали про цікаве нововведення у супермаркетах. Споживачі можуть користуватися візками зі штучним інтелектом. Вони обладнані екраном і камерою, яка розпізнає товари. Необхідно піднести продукт до верхньої частини екрану і дочекатися, коли назва з’явиться в електронному кошику.

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Після завершення покупок можна одразу піти на касу чи розплатитися через мобільний застосунок Сільпо. Для цього заздалегідь доведеться приєднати банківську картку до власного рахунку. Подібне нововведення має ціллю розвантажити каси супермаркетів і допомогти споживачам швидше здійснювати продуктовий шопінг.

Раніше Новини.LIVE писали, що відбувається з цінами на полуницю в Україні. В липні виробники підняли вартість майже на чверть — господарства продають літню ягоду по 100-180 грн за кілограм. Ситуація пояснюється поступовим завершенням сезону врожаю.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштують курячі яйця в АТБ станом на липень 2026 року. Ціни опустилися орієнтовно до 20 грн за десяток. Мінімальна вартість упаковки становить 43,90 грн зі знижкою, тобто можна заощадити понад 20 грн.

продукти супермаркет Сільпо
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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