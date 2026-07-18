Продукти в Сільпо стало вигідніше купувати: що тепер видають безплатно

Покупки в Сільпо. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Одна з українських мереж супермаркетів забезпечила споживачів безплатним товаром. Відвідувачі Сільпо можуть скористатися спеціальними пакетами для овочів та фруктів. Вони доступні без додаткової плати. Водночас нововведення сподобалося не всім.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на соціальну мережу Threads.

Безплатні пакети в Сільпо

Покупцям більше не доведеться платити за маленькі пакети для овочів/фруктів або взагалі відмовлятися від упаковки задля мінімізації використання пластику. В Сільпо випустили спеціальні напівпаперові пакети для зберігання продуктів. На відміну від звичайних торбинок, за них платити не потрібно.

Безплатні пакети в Сільпо. Фото: скриншот/Threads

Водночас нововведення підтримали не всі споживачі. В коментарях до посту думки українців розділилися. Хтось вважає, що овочі та фрукти взагалі не потребують пакетів, і навіть напівпаперові вироби сильно шкодять екології. Тому краще ходити в супермаркети з тканинними сумками.

"Розумні" візки в Сільпо

Раніше ми розповідали про цікаве нововведення у супермаркетах. Споживачі можуть користуватися візками зі штучним інтелектом. Вони обладнані екраном і камерою, яка розпізнає товари. Необхідно піднести продукт до верхньої частини екрану і дочекатися, коли назва з’явиться в електронному кошику.

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Після завершення покупок можна одразу піти на касу чи розплатитися через мобільний застосунок Сільпо. Для цього заздалегідь доведеться приєднати банківську картку до власного рахунку. Подібне нововведення має ціллю розвантажити каси супермаркетів і допомогти споживачам швидше здійснювати продуктовий шопінг.

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