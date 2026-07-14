Сезон полуниці добігає кінця: чому ягода дорожчає і яких цін чекати далі

Жінка з полуницею в руках, гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Тим, хто відклав покупку полуниці на потім, доведеться заплатити більше. Наприкінці сезону ціни на українську ягоду помітно зросли, і надалі чекати здешевлення не варто. Справа у тому, що врожай поступово закінчується, а бажаючих купити полуницю менше не стає.

Що відбувається на ринку полуниці і скільки зараза коштує улюблена ягода українців, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Agronews.

За даними аналітиків, лише за останній тиждень виробники підняли ціни майже на чверть. Зараз господарства продають полуницю по 100–180 гривень за кілограм, залежно від якості ягоди.

Чому ягода подорожчала

Усе через те, що сезон поступово завершується. Багато фермерів уже закінчили збирати врожай, тому пропозиція стрімко скорочується. При цьому попит нікуди не зник. Полуницю купують не лише для столу, а й на варення, заморожування та переробку.

Варто зауважити, що попри нинішнє зростання цін, полуниця все ще дешевша, ніж торік. Ціни нижчі приблизно на 17% у порівнянні з минулорічним сезоном.

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Скільки коштує полуниця в українських супермаркетах

У магазинах ціни традиційно відрізняються залежно від торговельної мережі, країни походження ягоди та формату продажу.

Станом на зараз (вівторок, 14 липня) полуницю можна купити за такими цінами:

АТБ — близько 148 гривень за кілограм;

Сільпо — від 159 гривень за кілограм (за наявності);

Varus — від 159,90 гривень за кілограм;

Novus — близько 299 гривень за кілограм;

Ашан — до 500 гривень за кілограм.

Чи варто чекати здешевлення

Експерти зазначають, що особливих підстав для цього вже немає. Сезон відкритого грунту вже завершується, української ягоди стає дедалі менше. Якщо попит залишиться таким самим, ціни навряд чи підуть вниз до самого завершення сезону.

Скільки коштує черешня в Україні

Цього літа черешня в Україні стала значно доступнішою. Якщо торік через неврожай і весняні заморозки ягода коштувала дуже дорого, то зараз ціни помітно впали. Найвигіднішу пропозицію цього тижня має Varus, де кілограм черешні продають за 69,90 гривень. Для порівняння, ще кілька днів тому вона коштувала майже 150 гривень. В АТБ та Ашані ціни стартують приблизно від 179 гривень за кілограм, а в "Сільпо" вони залежать від сорту — від 199 гривень до майже 879 гривень за преміальні різновиди.

Цього року українські фермери зібрали хороший урожай, а на полицях магазинів побільшало й імпортної черешні з Європи. Через велику пропозицію продавці змушені швидше реалізовувати ягоду, адже вона швидко псується.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що на українських ринках продовжують дешевшати сезонні овочі. Найбільше за тиждень знизилися ціни на помідори, кабачки, баклажани, молоду моркву та столовий буряк, тоді як огірки після кількох тижнів здешевлення знову почали дорожчати.

Також Новини.LIVE писали, що у продажу з'явилися перші кавуни нового врожаю з Миколаївської та Одеської областей. Попри початок сезону, через обмежену пропозицію ціни в супермаркетах залишаються високими — від 39,90 до 69,90 гривень за кілограм, однак із початком масового збору врожаю вони мають знизитися.