В Україні різко подешевшала популярна ягода: ціна за кілограм

Як змінилась вартість лохини в Україні. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Лохина в Україні за останній тиждень помітно подешевшала. Якщо раніше виробники продавали ягоду щонайменше по 380 гривень за кілограм, то зараз ціни знизилися до 300-400 гривень. Це означає, що середня вартість впала приблизно на 17%.

Про те, на скільки подешевшала лохина в Україні за останній тиждень та чи варто чекати подальшого падіння цін на ягоду, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на EastFruit.

Чому вартість лохини в Україні різко упала

Експерти пояснюють, що таке зниження є цілком закономірним для середини літа. Саме в цей період більшість фермерських господарств переходять до активного збору врожаю, тому на ринку різко збільшується кількість свіжої лохини.

Цей рік не став виключенням. Однією з головних причин здешевлення стало саме збільшення пропозиції. Порівняно з попереднім тижнем на ринку з'явилося значно більше ягоди, адже масовий збір урожаю вже стартував у більшості господарств.

Коли одночасно продається багато продукції, виробники змушені швидше її реалізовувати, адже свіжа лохина довго не зберігається. Щоб уникнути втрат, вони поступово знижують відпускні ціни.

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Фахівці зазначають, що така ситуація повторюється практично щороку. Під час активного сезону збору врожаю пропозиція швидко зростає, а це майже завжди призводить до зниження вартості ягоди.

Як на вартість лохини впливає збір інших ягід

На ціну лохини також впливає поява великої кількості інших сезонних фруктів і ягід. Улітку покупці можуть обирати між дешевшими:

малиною;

черешнею;

абрикосами;

смородиною;

персиками та іншою продукцією

Через це частина споживачів відмовляється від дорожчої ягоди на користь більш доступних варіантів. Відповідно, виробники та продавці змушені реагувати на попит і переглядати ціни.

Попри нинішнє здешевлення, лохина все одно залишається значно дорожчою, ніж торік. Зараз її середня вартість приблизно на 37% вища, ніж у цей самий період минулого року. Основною причиною є нижча врожайність цього сезону.

Вартість лохини в Україні. Фото: Скриншот/EastFruit

Несприятливі погодні умови під час дозрівання ягід негативно позначилися на багатьох господарствах. Через погодні аномалії частина фермерів отримала менший урожай, тому загальна кількість якісної лохини цього року виявилася нижчою. Саме через це ціни поки не можуть повернутися до торішнього рівня, навіть попри активний збір урожаю та збільшення пропозиції.

Що буде з цінами на лохину в найближчій перспективі

Експерти вважають, що подальша цінова ситуація залежатиме від того, як швидко виробники збиратимуть урожай і які обсяги ягоди надходитимуть у продаж. Якщо пропозиція й надалі зростатиме, лохина може ще трохи подешевшати. Однак невисока врожайність цього року, найімовірніше, не дозволить цінам впасти так сильно, як це було в попередньому сезоні.

Раніше Новини.LIVE писали, що в українських магазинах стало більше кавунів від місцевих фермерів. Поки що ціни залишаються високими через невелику кількість продукції, але з початком масового збору врожаю ягода має помітно подешевшати.

Також Новини.LIVE розповідали, що заощадити на покупках українці можуть завдяки акціям у супермаркетах. Магазини регулярно роблять знижки на популярні товари. Тож цікаво дізнатися, які овочі та фрукти в АТБ можна купити дешевше.