Ціни на яйця не можуть зупинитися: що відбувається в АТБ та інших супермаркетах

Поштучні яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українці можуть економити на яйцях у супермаркетах, обираючи поштучний продукт замість фасованого. На одному десятку так вдасться зберегти 10-20 грн залежно від магазину. Ми дізналися, скільки мінімально коштують курячі яйця станом на суботу, 11 липня.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на поштучні яйця в АТБ та інших супермаркетах.

Ціни на поштучні яйця в Україні

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 коливається в діапазоні 59,80-61,50 грн. Однак мінімальні ціни в супермаркетах починаються від 45 грн, а зі знижками — навіть від 40 грн. Нефасований продукт теж суттєво подешевшав, завдяки чому українці можуть економити.

Наприклад, відвідувачам АТБ віддають одне яйце по 2,91 грн. Виходить, за десяток необхідно заплатити всього 29,10 грн. Для порівняння, найдешевша упаковка коштує 47,90 грн, а зі знижкою — 43,90 грн. Тобто різниця становить від 14,80 до 18,80 грн. За ці гроші можна купити ще 5-6 яєць додатково.

Вартість поштучних яєць в АТБ. Фото: Новини знижок/Telegram

В інших супермаркетах ситуація схожа. У Варусі діє знижка 33% на нефасовані яйця — потрібно заплатити 1,99 грн/шт. замість 2,99 грн/шт. У Форі продукт подешевшав до 2,31 грн/шт. (було 3,49 грн станом на 7 липня), в Ашані — до 2,80 грн/шт. (було 3,40 грн). У МегаМаркеті ціна не змінилася — 5 грн/шт.

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На що впливає колір яйця

Раніше ми розповідали, чи впливає колір яйця — білий або коричневий — на харчову цінність продукту, якість, смак і ціну. Чимало українців вважають коричневі яйця більш корисними, фермерськими і натуральними, хоча насправді відмінності майже відсутні.

"Це психологія, яка змушує нас сприймати хліб у крафтовому папері як корисніший за той, що загорнутий у поліетилен. Упаковка формує сприйняття, навіть якщо всередині лежить щось однакове", — розповіли на YouTube-каналі "Історія на тарілці".

Справа лише в генетиці: кури з рудим пір’ям та червоними мочками вух несуть коричневі яйця, а птиця з білим забарвленням — білі яйця. Жодної різниці в харчовій цінності немає, так само від кольору не залежить вартість продукту. На ціну впливає лише розмір яєць і бренд, у деяких випадках — ще порода курей.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштують кавуни в Україні станом на липень 2026 року. Супермаркети почали продавати перші баштанні культури вітчизняного вирощування. Віддати потрібно щонайменше 40 грн за кілограм улюбленого літнього продукту.

Також Новини.LIVE розповідали, які овочі та фрукти віддають зі знижками в АТБ. На 30% дешевше споживачі можуть придбати помідори — ціну знизили до 69,89 грн/кг замість 99,89 грн. Плюс чимало фруктів, як от апельсини і кавуни, коштують набагато менше.