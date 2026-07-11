Цены на яйца не могут остановиться: что происходит в АТБ и других супермаркетах

Поштучные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы могут экономить на яйцах в супермаркетах, выбирая поштучный продукт вместо фасованного. На одном десятке так удастся сохранить 10-20 грн в зависимости от магазина. Мы узнали, сколько минимально стоят куриные яйца по состоянию на субботу, 11 июля.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на яйца, продаваемые поштучно, в АТБ и других супермаркетах.

Цены на поштучные яйца в Украине

По данным Минфина, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 колеблется в диапазоне 59,80-61,50 грн. Однако минимальные цены в супермаркетах начинаются от 45 грн, а со скидками — даже от 40 грн. Нефасованный продукт тоже существенно подешевел, благодаря чему украинцы могут экономить.

Например, посетителям АТБ предлагают одно яйцо по 2,91 грн. Получается, за десяток нужно заплатить всего 29,10 грн. Для сравнения: самая дешевая упаковка стоит 47,90 грн, а со скидкой — 43,90 грн. То есть разница составляет от 14,80 до 18,80 грн. На эти деньги можно купить еще 5-6 яиц дополнительно.

Стоимость поштучных яиц в АТБ. Фото: Новости скидок/Telegram

В других супермаркетах ситуация аналогична. В Варусе действует скидка 33% на нефасованные яйца — нужно заплатить 1,99 грн/шт. вместо 2,99 грн/шт. В Форе продукт подешевел до 2,31 грн/шт. (было 3,49 грн по состоянию на 7 июля), в Ашане — до 2,80 грн/шт. (было 3,40 грн). В МегаМаркете цена не изменилась — 5 грн/шт.

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На что влияет цвет яйца

Ранее мы рассказывали, влияет ли цвет яйца — белый или коричневый — на пищевую ценность продукта, качество, вкус и цену. Многие украинцы считают коричневые яйца более полезными, фермерскими и натуральными, хотя на самом деле различия практически отсутствуют.

"Это психология, которая заставляет нас воспринимать хлеб в крафтовой бумаге как более полезный, чем тот, что завернут в полиэтилен. Упаковка формирует восприятие, даже если внутри лежит то же самое", — рассказали на YouTube-канале "История на тарелке".

Дело лишь в генетике: куры с рыжим оперением и красными мочками ушей несут коричневые яйца, а птицы с белым оперением — белые яйца. Никакой разницы в пищевой ценности нет, так же от цвета не зависит стоимость продукта. На цену влияет лишь размер яиц и бренд, в некоторых случаях — еще порода кур.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоят арбузы в Украине по состоянию на июль 2026 года. Супермаркеты начали продавать первые бахчевые культуры отечественного производства. Придется заплатить не менее 40 грн за килограмм любимого летнего продукта.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие овощи и фрукты продаются со скидками в АТБ. На 30% дешевле потребители могут купить помидоры — цену снизили до 69,89 грн/кг вместо 99,89 грн. Кроме того, многие фрукты, такие как апельсины и арбузы, стоят гораздо дешевле.