Овощи и фрукты в АТБ с выгодными скидками: что покупателям продают намного дешевле

Скидки на овощи и фрукты в АТБ. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы могут сэкономить на продуктах питания, следя за скидками в супермаркетах. Большинство торговых сетей регулярно снижают цены на востребованные товары или устраивают распродажи. Мы узнали, какие овощи и фрукты можно купить намного дешевле в АТБ по состоянию на субботу, 11 июля.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о выгодных скидках на овощи и фрукты в АТБ.

Скидки на продукты в АТБ

Ознакомиться с актуальными акционными предложениями можно в онлайн-магазине сети или в мобильном приложении АТБ. Для покупателей снизили цены на популярные товары — овощи и фрукты. Мы узнали, сколько придется заплатить посетителям супермаркетов за килограмм любимых сезонных продуктов по состоянию на субботу, 11 июля:

тепличные помидоры — 69,89 грн/кг вместо 99,89 грн (-30%);

розовые помидоры — 99,89 грн/кг вместо 119,89 грн (-16%);

арбуз — 38,89 грн/кг вместо 44,89 грн (-13%);

дыня — 89,95 грн/кг вместо 99,94 грн (-9%);

нектарин — 94,95 грн/кг вместо 104,95 грн (-9%);

апельсин — 54,95 грн/кг вместо 59,90 грн (-8%);

грейпфрут — 79,95 грн/кг вместо 85,95 грн (-6%).

Сниженные цены на фрукты в АТБ. Фото: скриншот

Что происходит с ценами на арбузы

Ранее мы рассказывали, что в супермаркетах и на рынках появились первые в этом году украинские арбузы, привезенные из Одесской и Николаевской областей. Ранние бахчевые культуры удалось получить благодаря технологии выращивания под мульчирующей пленкой.

Цены остаются относительно высокими, поскольку сезон активного сбора урожая еще не наступил, а предложение не успевает за спросом. Стоимость в магазинах начинается от 40 грн/кг и доходит до 70 грн/кг. В основном потребителям предлагают арбузы сорта "Лузитана".

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Его плоды отличаются сладким вкусом и сочностью, а на кожуре имеются небольшие желтые пятна, свидетельствующие о естественном созревании в поле. Снижение средних цен произойдет ближе к концу августа 2026 года, когда украинские арбузы начнут массово поступать в супермаркеты и на рынки.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали о том, на что влияет цвет яиц. Украинцы привыкли покупать в супермаркетах яйца белого и коричневого цвета, не задумываясь, чем они отличаются (кроме оттенка скорлупы). Мы разобрались, существуют ли различия между яйцами.

Также Новини.LIVE рассказывали, когда выгоднее всего покупать продукты в магазинах. Торговые сети часто устанавливают скидки на продукты вечером, когда поток посетителей самый большой. Плюс в конце дня истекает срок годности готовой еды.