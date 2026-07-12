В Украине резко подешевела популярная ягода: цена за килограмм

Как изменилась стоимость голубики в Украине. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Голубика в Украине за последнюю неделю заметно подешевела. Если раньше производители продавали ягоду не дешевле 380 гривен за килограмм, то сейчас цены снизились до 300-400 гривен. Это означает, что средняя стоимость упала примерно на 17%.

О том, насколько подешевела голубика в Украине за последнюю неделю и стоит ли ожидать дальнейшего падения цен на ягоду, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на EastFruit.

Почему стоимость голубики в Украине резко упала

Эксперты объясняют, что такое снижение вполне закономерно для середины лета. Именно в этот период большинство фермерских хозяйств переходят к активному сбору урожая, поэтому на рынке резко увеличивается количество свежей голубики.

Этот год не стал исключением. Одной из главных причин снижения цен стало именно увеличение предложения. По сравнению с предыдущей неделей на рынке появилось значительно больше ягоды, ведь массовая уборка урожая уже началась в большинстве хозяйств.

Когда одновременно продается много продукции, производители вынуждены быстрее её реализовывать, ведь свежая голубика долго не хранится. Чтобы избежать потерь, они постепенно снижают отпускные цены.

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Эксперты отмечают, что такая ситуация повторяется практически каждый год. Во время активного сезона сбора урожая предложение быстро растет, а это почти всегда приводит к снижению стоимости ягоды.

Как на стоимость голубики влияет сбор других ягод

На цену голубики также влияет появление большого количества других сезонных фруктов и ягод. Летом покупатели могут выбирать между более дешевыми:

малиной;

черешней;

абрикосами;

смородиной;

персиками и другой продукцией

Из-за этого часть потребителей отказывается от более дорогой ягоды в пользу более доступных вариантов. Соответственно, производители и продавцы вынуждены реагировать на спрос и пересматривать цены.

Несмотря на нынешнее подешевение, голубика все равно остается значительно дороже, чем в прошлом году. Сейчас ее средняя стоимость примерно на 37% выше, чем в этот же период прошлого года. Основной причиной является более низкая урожайность в этом сезоне.

Стоимость голубики в Украине. Фото: Скриншот/EastFruit

Неблагоприятные погодные условия во время созревания ягод негативно сказались на многих хозяйствах. Из-за погодных аномалий часть фермеров получила меньший урожай, поэтому общее количество качественной голубики в этом году оказалось ниже. Именно из-за этого цены пока не могут вернуться к прошлогоднему уровню, даже несмотря на активный сбор урожая и увеличение предложения.

Что будет с ценами на голубику в ближайшей перспективе

Эксперты считают, что дальнейшая ценовая ситуация будет зависеть от того, как быстро производители будут собирать урожай и какие объемы ягоды поступят в продажу. Если предложение и дальше будет расти, голубика может ещё немного подешеветь. Однако невысокая урожайность в этом году, скорее всего, не позволит ценам упасть так сильно, как это было в предыдущем сезоне.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в украинских магазинах стало больше арбузов от местных фермеров. Пока цены остаются высокими из-за небольшого количества продукции, но с началом массовой уборки урожая ягода должна заметно подешеветь.

Также Новини.LIVE сообщали, что сэкономить на покупках украинцы могут благодаря акциям в супермаркетах. Магазины регулярно устраивают скидки на популярные товары. Поэтому интересно узнать, какие овощи и фрукты в АТБ можно купить дешевле.