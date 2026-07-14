Сезон клубники подходит к концу: почему ягода дорожает и каких цен стоит ожидать в дальнейшем

Женщина с клубникой в руках, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Тем, кто откладывал покупку клубники на потом, придется заплатить больше. В конце сезона цены на украинскую ягоду заметно выросли, и в дальнейшем не стоит ждать снижения цен. Дело в том, что урожай постепенно заканчивается, а желающих купить клубнику не становится меньше.

Что происходит на рынке клубники и сколько сейчас стоит любимая ягода украинцев, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Agronews.

По данным аналитиков, только за последнюю неделю производители подняли цены почти на четверть. Сейчас хозяйства продают клубнику по 100–180 гривен за килограмм, в зависимости от качества ягоды.

Почему ягода подорожала

Все из-за того, что сезон постепенно заканчивается. Многие фермеры уже закончили сбор урожая, поэтому предложение стремительно сокращается. При этом спрос никуда не исчез. Клубнику покупают не только для стола, но и на варенье, заморозку и переработку.

Стоит отметить, что, несмотря на нынешний рост цен, клубника по-прежнему дешевле, чем в прошлом году. Цены ниже примерно на 17% по сравнению с прошлогодним сезоном.

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В магазинах цены традиционно различаются в зависимости от торговой сети, страны происхождения ягоды и формата продажи.

На данный момент (вторник, 14 июля) клубнику можно купить по следующим ценам:

АТБ — около 148 гривен за килограмм;

"Сильпо" — от 159 гривен за килограмм (при наличии);

Varus — от 159,90 гривен за килограмм;

Novus — около 299 гривен за килограмм;

Ашан — до 500 гривен за килограмм.

Стоит ли ждать снижения цен

Эксперты отмечают, что особых оснований для этого уже нет. Сезон открытого грунта подходит к концу, украинской ягоды становится все меньше. Если спрос останется прежним, цены вряд ли пойдут вниз до самого завершения сезона.

Сколько стоит черешня в Украине

Этим летом черешня в Украине стала значительно доступнее. Если в прошлом году из-за неурожая и весенних заморозков ягода стоила очень дорого, то сейчас цены заметно упали. Самое выгодное предложение на этой неделе у Varus, где килограмм черешни продают за 69,90 гривен. Для сравнения: ещё несколько дней назад она стоила почти 150 гривен. В АТБ и Ашане цены начинаются примерно от 179 гривен за килограмм, а в "Сильпо" они зависят от сорта — от 199 гривен до почти 879 гривен за премиальные сорта.

В этом году украинские фермеры собрали хороший урожай, а на полках магазинов стало больше и импортной черешни из Европы. Из-за большого предложения продавцы вынуждены быстрее реализовывать ягоду, ведь она быстро портится.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на украинских рынках продолжают дешеветь сезонные овощи. Больше всего за неделю снизились цены на помидоры, кабачки, баклажаны, молодую морковь и столовую свеклу, тогда как огурцы после нескольких недель удешевления снова начали дорожать.

Также Новини.LIVE писали, что в продаже появились первые арбузы нового урожая из Николаевской и Одесской областей. Несмотря на начало сезона, из-за ограниченного предложения цены в супермаркетах остаются высокими — от 39,90 до 69,90 гривен за килограмм, однако с началом массовой уборки урожая они должны снизиться.