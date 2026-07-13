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Главная Экономика Агро Черешня резко подешевела: где купить ягоду почти вдвое дешевле

Черешня резко подешевела: где купить ягоду почти вдвое дешевле

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2026 15:49
Черешня дешевеет на глазах: где выгодно купить ягоду на зиму
Черешня, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Этим летом украинцы наконец-то могут вдоволь насладиться черешней — цены на любимую ягоду резко упали. Если в прошлом году из-за весенних заморозков черешня была почти "золотой" и стоила значительно дороже, то в этом сезоне её стоимость радует.

Сколько на этой неделе придется заплатить за черешню в украинских супермаркетах и где покупать выгоднее всего, рассказывает Новини.LIVE.

Где сейчас самая дешёвая черешня

Цены в магазинах (по состоянию на понедельник, 13 июля) различаются в несколько раз.

Дешевле всего черешню сейчас можно найти в Varus — там килограмм ягод продают примерно за 69,90 гривен, а ещё несколько дней назад она стоила 149,90 гривен.

Немного дороже предлагает "Ашан" — около 179 гривен за килограмм.

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Примерно такая же цена и в АТБ — от 179,90 гривен за килограмм.

В "Сильпо" цены зависят от сорта. Обычная черешня стоит около 199 гривен за килограмм, но есть и премиальные варианты. Например, сортовая черешня продается по 249 гривен, желтая — по 299 гривен. А "Коник Закарпатья" вообще стоит почти 879 гривен за килограмм.

Почему цены пошли вниз

На это есть несколько причин. Во-первых, хороший урожай в Украине. Садоводы из Одесской и Днепропетровской областей смогли избежать серьезных потерь из-за весенних заморозков. На рынок начала активно поступать местная черешня.

Вторая причина — импорт из Европы. В прошлом году там также были проблемы с урожаем, а в этом сезоне производство возобновилось. Из-за этого импортной ягоды стало больше, а оптовые цены снизились.

Когда черешни много, продавцы вынуждены быстрее её реализовывать, ведь ягода быстро портится. Поэтому в середине лета часто наступает лучший момент, чтобы покупать её для варенья, компотов или заморозки.

Какая ещё ягода подешевела

Также в Украине заметно упали цены на голубику. За последнюю неделю ягода подешевела примерно на 17% — если раньше фермеры продавали её от 380 гривен за килограмм, то сейчас стоимость колеблется в пределах 300–400 гривен.

Из-за большого количества предложения производители вынуждены снижать цены, ведь голубика имеет короткий срок хранения и её нужно быстро реализовать.

Также на спрос влияет появление других сезонных ягод и фруктов — малины, черешни, абрикосов, смородины и персиков. Часть покупателей выбирает более дешевые альтернативы, из-за чего продавцы корректируют цены.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут сэкономить на покупке яиц, если брать их не в фабричной упаковке, а поштучно. В некоторых супермаркетах разница в стоимости десятка может составлять до 20 гривен, а цена зависит от магазина, акций и формата продажи.

Еще Новини.LIVE писали, что украинцы могут сэкономить на покупках, если следить за акциями в супермаркетах. Торговые сети регулярно снижают цены на сезонные овощи и фрукты. Например, в АТБ самая большая скидка действовала на тепличные помидоры — минус 30%. Также подешевели розовые помидоры на 16% и арбузы на 13%.

цены черешня супермаркет
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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