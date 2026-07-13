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Головна Економіка Агро Черешня різко подешевшала: де купити ягоду майже вдвічі дешевше

Черешня різко подешевшала: де купити ягоду майже вдвічі дешевше

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2026 15:49
Черешня дешевшає на очах: де вигідно купити ягоду для запасів на зиму
Черешня, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Цього літа українці нарешті можуть вдосталь насолодитися черешнею — ціни на улюблену ягоду обвалилися. Якщо минулого року через весняні заморозки черешня була майже "золотою" і коштувала значно дорожче, то цього сезону її вартість радує.

Скільки цього тижня необхідно віддати за черешню в українських супермаркетах і де купувати найвигідніше, розповідає Новини.LIVE.

Де зараз найдешевша черешня

Ціни у магазинах (станом на понеділок, 13 липня) відрізняються у кілька разів.

Найдешевше черешню зараз можна знайти у Varus — там кілограм ягоди продають приблизно за 69,90 гривень, а ще кілька днів тому вона коштувала 149,90 гривень.

Трохи дорожче пропонує Ашан — близько 179 гривень за кілограм.

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Приблизно така ж ціна і в АТБ — від 179,90 гривень коштує кілограм.

У Сільпо ціни залежать від сорту. Звичайна черешня коштує близько 199 гривень за кілограм, але є й преміальні варіанти. Наприклад, черешня сортова продається за 249 гривень, жовта - за 299 гривень. А "Коник Закарпаття" взагалі коштує майже 879 гривень за кілограм.

Чому ціни пішли вниз

На це є кілька причин. По перше, хороший урожай в Україні. Садівники з Одеської та Дніпропетровської областей змогли уникнути серйозних втрат через весняні заморозки. На ринок почала активно надходити місцева черешня.

Друга причина — імпорт з Європи. Минулого року там також були проблеми з урожаєм, а цього сезону виробництво відновилося. Через це імпортної ягоди стало більше, а гуртові ціни знизилися.

Коли черешні багато, продавці змушені швидше її реалізовувати, адже ягода швидко псується. Тому в середині літа часто з'являється найкращий момент, щоб купувати її для варення, компотів або заморожування.

Яка ще ягода подешевшала 

Також в Україні помітно впали ціни на лохину. За останній тиждень вона подешевшала приблизно на 17% — якщо раніше фермери продавали її від 380 гривень за кілограм, то зараз вартість коливається в межах 300-400 гривень.

Через велику кількість пропозиції виробники змушені знижувати ціни, адже лохина має короткий термін зберігання і її потрібно швидко реалізувати.

Також на попит впливає поява інших сезонних ягід і фруктів — малини, черешні, абрикосів, смородини та персиків. Частина покупців обирає дешевші альтернативи, через що продавці коригують ціни.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці можуть заощадити на купівлі яєць, якщо брати їх не у фабричній упаковці, а поштучно. У деяких супермаркетах різниця у вартості десятка може становити до 20 гривень, а ціна залежить від магазину, акцій та формату продажу.

Ще Новини.LIVE писали, що українці можуть заощадити на покупках, якщо стежити за акціями у супермаркетах. Торговельні мережі регулярно знижують ціни на сезонні овочі та фрукти. Наприклад, в АТБ найбільша знижка діяла на тепличні томати — мінус 30%. Також подешевшали рожеві помідори на 16% та кавуни на 13%.

ціни черешня супермаркет
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова
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