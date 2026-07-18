Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика За это в Сільпо можно не платить: что начали выдавать покупателям бесплатно

За это в Сільпо можно не платить: что начали выдавать покупателям бесплатно

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2026 13:06
Продукты в Сільпо стало выгоднее покупать: что теперь выдают бесплатно
Покупки в Сільпо. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Одна из украинских сетей супермаркетов снабдила потребителей бесплатным товаром. Посетители Сільпо могут использовать специальные пакеты для овощей и фруктов. Они доступны без дополнительной платы. В то же время нововведение понравилось не всем.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на социальную сеть Threads.

Бесплатные пакеты в Сільпо

Покупателям больше не придется платить за маленькие пакеты для овощей/фруктов или вообще отказываться от упаковки для минимизации использования пластика. В Сільпо выпустили специальные полубумажные пакеты для хранения продуктов. В отличие от обычных сумок, за них платить не нужно.

За это в Сільпо можно не платить: что начали выдавать покупателям бесплатно - фото 1
Бесплатные пакеты в Сільпо. Фото: скриншот/Threads

Однако нововведение поддержали не все потребители. В комментариях к посту мнения украинцев разделились. Кто-то считает, что овощи и фрукты вообще не нуждаются в пакетах, и даже полубумажные изделия сильно вредят экологии. Поэтому лучше ходить в супермаркеты с тканевыми сумками.

"Умные" тележки в Сільпо

Раньше мы рассказывали об интересных нововведениях в супермаркетах. Потребители могут пользоваться тележками с искусственным интеллектом. Они оборудованы экраном и камерой, распознающей товары. Необходимо поднести продукт к верхней части экрана и дождаться, когда название появится в электронной корзине.

Читайте также:

После завершения покупок можно сразу пойти на кассу или расплатиться через мобильное приложение Сільпо. Для этого заранее придется присоединить банковскую карту к счету. Подобное новшество имеет целью разгрузить кассы супермаркетов и помочь потребителям быстрее совершать продуктовый шопинг.

Ранее Новини.LIVE писали, что происходит с ценами на клубнику в Украине. В июле производители подняли стоимость почти на четверть — хозяйства продают летнюю ягоду по 100-180 грн за килограмм. Ситуация объясняется постепенным завершением сезона урожая.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько стоят куриные яйца в АТБ по состоянию на июль 2026 года. Цены опустились ориентировочно до 20 грн за десяток. Минимальная стоимость упаковки составляет 43,90 грн со скидкой, то есть можно сэкономить более 20 грн.

продукты супермаркет Сильпо
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации