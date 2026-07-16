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Головна Економіка В Україні стане менше окремих супермаркетів: Varus поглинає відому мережу

В Україні стане менше окремих супермаркетів: Varus поглинає відому мережу

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2026 18:57
Varus отримав дозвіл на купівлю "Коло": що буде з мережею магазинів
Вивіска Варусу, люди в супермаркеті. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Мережа супермаркетів Varus отримала дозвіл на купівлю мережі мінімаркетів "Коло". Таке рішення було ухвалене ввечері 16 липня.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Антимонопольний комітет України.

Хто купує мережу

Як повідомили в АМКУ, дозвіл отримало ТОВ "Омега", яке розвиває мережу Varus. Саме ця компанія купує ТОВ "Арітейл", якому належать магазини "Коло".

Заяву на купівлю мережі Varus подала ще 4 червня 2026 року. Тепер, після погодження Антимонопольного комітету, сторони можуть завершити оформлення угоди.

Відомо, що мережа Varus належить бізнесменам Валерію Кіптику та Руслану Шостаку.

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Що відомо про мережу "Коло"

Перший магазин "Коло" відкрився у травні 2017 року. За цей час мережа виросла до понад 250 магазинів, які працюють у Києві, Київській області та Одесі.

За підсумками 2025 року дохід компанії склав майже 3,3 мільярди гривень. Кінцевим власником мережі є співвласник АТБ Геннадій Буткевич.

АТБ теж експериментує

У Києві відкрили перший супермаркет АТБ нового формату із сірим фасадом. Новий заклад відрізняється компактнішими розмірами, а мережа називає його експериментальним проєктом.

Після відкриття в мережі з'явилася інформація, що "сірий" АТБ отримав додаткові сервіси, зокрема зону з кавою, свіжою випічкою, піцою, хот-догами та касами самообслуговування. Водночас у пресслужбі АТБ заявили, що новий магазин не має принципових відмінностей від інших супермаркетів мережі. За словами представників компанії, змінився лише колір фасаду та формат будівлі, а асортимент і робота магазину залишилися стандартними. Якщо експеримент виявиться успішним, такі компактні супермаркети можуть з'явитися й в інших містах України.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що покупцям в АТБ варто уважно читати інформацію на цінниках, адже для окремих товарів вартість зазначають не за упаковку, а за 100 грамів. Крім того, спеціальні позначки на цінниках допомагають дізнатися про участь товару в програмі "Національний кешбек", доступні знижки та інші умови покупки.

Також Новини.LIVE писали, що під час готівкових розрахунків в українських магазинах діють правила заокруглення сум у чеках відповідно до постанови Національного банку. Водночас при оплаті банківською карткою заокруглення не застосовується — покупець сплачує точну суму до копійки.

АМКУ продаж супермаркет
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова
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