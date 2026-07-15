АТБ відкрив магазин із сірим фасадом: що відомо про експериментальний формат (фото)

Супермаркети АТБ в Україні. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Споживачі можуть відвідати новий супермаркет АТБ, який відкрився 15 липня у Києві. Стало відомо, що магазин працює в експериментальному форматі та має нестандартне колірне оформлення. Ми дізналися, які принципові відмінності закладу від "синіх" і "чорних" АТБ.

Сайт Новини.LIVE розповідає про новий формат супермаркетів АТБ в Україні.

Де відкрили перший "сірий" АТБ

В одній з київських груп у соціальній мережі Facebook з'явилася інформація про відкриття у столиці експериментального магазину АТБ нового формату. Перше, що кидається в очі — значно менша площа закладу і світло-сірий колір фасаду.

Тобто до звичних "синіх" і "чорних" супермаркетів додали "сірі". Офіційне відкриття відбулося 15 липня 2026 року за адресою вулиця Машинобудівна, 27.

Магазин АТБ сірого кольору. Фото: Facebook

Чим відрізняється новий магазин АТБ

Згідно з інформацією Телеграфу, "сірий" магазин нібито облаштований кількома фішками, серед яких:

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кава-поїнт;

свіжа випічка;

"гастрориночок";

піца;

хот-доги;

каси самообслуговування.

Водночас "24 канал" спростував ці відомості, поспілкувавшись із пресслужбою мережі. Співрозмовники видання пояснили, що "сірі" АТБ нічим не відрізняються від стандартних супермаркетів.

Вони не мають принципових відмінностей у роботі чи асортименті. Йдеться лише про запровадження експериментального формату за прикладом відкриття у 2018 році АТБ із зеленим кольором фасаду.

"Цей магазин нічим не відрізняється від інших, просто він невеликий та трохи інше кольорове рішення вийшло. Всі відділи стандартні. Трохи святковішим зробили відкриття, як було до війни", — зазначили в пресслужбі.

Споживачі можуть самостійно відвідати маркет і дізнатися, чи дійсно асортимент та внутрішнє облаштування не мають жодних відмінностей. Мережа планує перевірити доцільність відкриття закладів нового формату для ухвалення рішення про масштабування проєкту. Іншими словами, невеликі АТБ з часом можуть з'явитися в інших українських містах.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Сільпо з'явилися візки зі штучним інтелектом. Покупці можуть користуватися нововведенням і розплачуватися за товари через мобільний застосунок. Для цього потрібно формувати електронний кошик, підносячи продукт до невеликої камери.

Також Новини.LIVE розповідали, яку інформацію приховують маленькі позначки на цінниках в АТБ. Вартість деяких товарів може виявитися більшою, ніж очікували споживачі. Щоб такого не сталося, необхідно звертати увагу на дрібний текст на ціннику.