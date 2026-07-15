АТБ открыл магазин с серым фасадом: что известно об экспериментальном формате (фото)

Супермаркеты АТБ в Украине. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Потребители могут посетить новый супермаркет АТБ, который открыли 15 июля в Киеве. Стало известно, что магазин работает в экспериментальном формате и имеет нестандартное цветовое оформление. Мы узнали, какие принципиальные отличия заведения от "синих" и "черных" АТБ.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о новом формате супермаркетов АТБ в Украине.

Где открыли первый "серый" АТБ

В одной из киевских групп в социальной сети Facebook появилась информация об открытии в столице экспериментального магазина АТБ нового формата. Первое, что бросается в глаза — гораздо меньшая площадь заведения и светло-серый цвет фасада.

То есть к привычным "синим" и "черным" супермаркетам добавили "серые". Официальное открытие состоялось 15 июля 2026 года по адресу улица Машиностроительная, 27.

Магазин АТБ серого цвета. Фото: Facebook

Чем отличается новый магазин АТБ

Согласно информации Телеграфа, "серый" магазин якобы обустроен несколькими фишками, среди которых:

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кофе-поинт;

свежая выпечка;

"гастрорыночек";

пицца;

хот-доги;

кассы самообслуживания.

В то же время "24 канал" опроверг эти сведения, пообщавшись с пресс-службой сети. Собеседники издания объяснили, что "серые" АТБ ничем не отличаются от стандартных супермаркетов.

Они не имеют принципиальных отличий в работе или ассортименте. Речь идет только о внедрении экспериментального формата по примеру открытия в 2018 году АТБ с зеленым цветом фасада.

"Этот магазин ничем не отличается от других, просто он небольшой и немного другое цветовое решение получилось. Все отделы стандартные. Немного более праздничным сделали открытие, как было до войны", — отметили в пресс-службе.

Потребители могут самостоятельно посетить маркет и узнать, действительно ли ассортимент и внутреннее устройство не имеют никаких отличий. Сеть планирует проверить целесообразность открытия заведений нового формата для принятия решения о масштабировании проекта. Другими словами, небольшие АТБ со временем могут появиться в других украинских городах.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Сільпо появились тележки с искусственным интеллектом. Покупатели могут пользоваться новшеством и расплачиваться за товары через мобильное приложение. Для этого нужно формировать электронную корзину, поднося продукт к небольшой камере.

Также Новини.LIVE рассказывали, какую информацию скрывают маленькие пометки на ценниках в АТБ. Стоимость некоторых товаров может оказаться больше, чем ожидали потребители. Дабы этого не произошло, необходимо обращать внимание на мелкий текст на ценнике.