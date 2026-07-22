Просроченные товары в АТБ: что делают с продуктами, срок годности которых истек

Продукты в АТБ и мусорные мешки. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Многие украинцы задумываются над вопросом, что делают в супермаркетах с товарами, срок годности которых истек. В АТБ, например, просроченные продукты доводят до состояния, что делает потребление невозможным. В то же время такая еда могла бы пригодиться как корм для животных в приютах.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на социальную сеть Threads.

Просроченные продукты в АТБ

Бывший управляющий нескольких супермаркетов АТБ ответил на вопрос, какой регламент сети относительно товаров с истекшим сроком годности. Оказывается, такие продукты обязательно пересчитывают или взвешивают во избежание воровства или мошеннических схем.

Далее их заливают химической жидкостью, дабы сделать невозможным потребление. Весь процесс фиксируют на камере. Однако пользователь Threads отметил, что такие правила были во время его работы в супермаркетах АТБ, а по состоянию на 2026 год регламент могли пересмотреть.

Ответ на сообщение в Threads о продуктах в АТБ. Фото: скриншот

Магазин АТБ нового формата

Ранее мы рассказывали, что в Киеве открыли магазин АТБ экспериментального формата. Отличия от обычных "черных" и "синих" заведений можно заметить невооруженным глазом.

Читайте также:

Во-первых, в цвете фасада преобладают светло-серые оттенки. Во-вторых, площадь помещения невелика, что не характерно для магазинов АТБ.

"Этот магазин ничем не отличается от других, просто он небольшой и немного иное цветовое решение получилось. Все отделы стандартные. Более праздничным сделали открытие, как было до войны", — отметили в пресс-службе АТБ.

Компания будет оценивать рентабельность открытия заведений нового формата в других городах Украины. В последний раз такой процесс проходил в 2018 году, когда в Запорожье и Днепре появились "зеленые" АТБ. Однако тогда от масштабирования проекта отказались. На этот раз результат может быть иным.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что посетители Сільпо могут положить овощи и фрукты в специальные бесплатные пакеты. Но они полубумажные, что не понравилось некоторым потребителям. По их словам, такие сумки все равно вредят окружающей среде.

Также Новини.LIVE рассказывали, что происходит с ценами на куриные яйца в АТБ. По состоянию на 21 июля 2026 года поштучный продукт подорожал. За десяток нефасованных яиц потребителям придется отдать 34 грн, что на 12 грн больше недели назад.